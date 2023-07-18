Разумков в Раді втрачає депутата: опубліковано цікавий документ

"Розумна політика" втрачає ще одного свого члена

Міжфракційне об’єднання (МФО) "Розумна політика" колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова стане менше на одного народного депутата. Як повідомили джерела "Телеграфу", народна депутатка Дар'я Володіна написала заяву на вихід з цього депутатського об'єднання.

Відповідний документ опублікувала політичний оглядач "Телеграфу" Юлія Забєліна в своєму Telegram-каналі.

Заява про вихід з МФО

"Вона (Володіна — ред.) і ще ряд нардепів виходять через відсутність лідерства та перспектив. Скоріш за все, залишаться лише люди, яких привів Разумков, та люди Андрія Богдана", — додало джерело.

Дар'я Володіна народилася 16 квітня 1991 року в Кропивницькому (раніше Кіровоград). Закінчила ліцей, потім навчалась з 2006 по 2011 рр. на економічному факультеті Київського національного Університету ім. Тараса Шевченка, потім продовжила навчання у 2015-2017 роках у Дипакадемії при МЗС. У грудні 2016 року вона стала засновницею ТОВ "Інформаційне агентство "Шорт. Медіа".

Дар'я Володіна в ефірі телеканалу до обрання її народною депутаткою. Скріншот

До Верховної Ради IX скликання Володіна пройшла під прапорами партії "Слуга народу" (№ 65 в списку).

Дар'я Володіна у сесійній залі Верховной Ради

При цьому у жовтні 2019 року Володіна була підозрюваною в отриманні хабаря в розмірі 30 тисяч доларів США за непідтримку в фінансовому комітеті Ради законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості. У зв'язку зі скандалом навколо відмови групи депутатів від "Слуги народу" голосувати за цей проєкт закону вона пройшла перевірку на поліграфі. За словами Володіної, перевірка підтвердила, що вона не вступала в змову і не отримувала неправомірну вигоду за голосування або неголосування щодо цього законопроєкту.

Володіна оприлюднила фото проходження нею перевірки на поліграфі

Варто зазначити, що Володіна — не єдина втрата в рядах "Розумної політики" за останній час. Так 17 липня зі складу цього МФО виключили нардепа Олександра Бакумова. Приводом для цього стало його голосування за законопроєкт про медичний канабіс 13 липня. Тоді законопроєкт було прийнято у першому читанні голосами 268 народних депутатів, при цьому "Розумна політика" цю законодавчу ініціативу не підтримала, а Бакумов проголосував всупереч рішенню МФО.

Міжфракційне об’єднання "Розумна політика" було засноване у листопаді 2021 року ексспікером парламенту Дмитром Разумковим. Туди початково увійшли 25 депутатів: 19 депутатів від "Слуги народу" (серед яких були як Володіна, так і Бакумов), 2 від "Батьківщини", 2 — міжфракційні і 2 мажоритарники. Щоправда, ще до оголошення про створення МФО нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко, який раніше увійшов до міжфракційного об’єднання "Розумна політика", несподівано відкликав свій підпис.

МФО не варто плутати з депутатською групою – міжфракційні об'єднання не мають таких самих прав, це, швидше, "клуби за інтересами", до яких можуть вступати депутати, які мають різні політичні погляди, але хочуть працювати над якоюсь спільною проблемою.