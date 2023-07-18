Разумков в Раде теряет депутата: опубликован интересный документ

"Разумная политика" теряет еще одного своего члена

Межфракционное объединение (МФО) "Разумная политика" бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова станет меньше на одного народного депутата. Как сообщили источники "Телеграфа", народная депутат Дарья Володина написала заявление на выход из этого депутатского объединения.

Соответствующий документ опубликовала политический обозреватель "Телеграфа" Юлия Забелина в своем Telegram-канале.

Заявление о выходе из МФО

"Она (Володина — ред.) и еще ряд нардепов выходят из-за отсутствия лидерства и перспектив. Скорее всего, останутся только люди, которых привел Разумков, и люди Андрея Богдана", — добавил источник.

Дарья Володина родилась 16 апреля 1991 года в Кропивницком (ранее Кировоград). Окончила лицей, затем училась с 2006 по 2011 гг. на экономическом факультете Киевского национального Университета им. Тараса Шевченко, затем продолжила обучение в 2015-2017 годах в Дипакадемии при МИД. В декабре 2016 года она стала основательницей ООО "Информационное агентство Шорт. Медиа".

Дарья Володина в эфире телеканала до избрания ее народным депутатом. Скриншот

В Верховную Раду IX созыва Володина прошла под флагами партии "Слуга народа" (№65 в списке).

Дарья Володина в сессионном зале Верховной Рады

При этом в октябре 2019 Володина была подозреваемой в получении взятки в размере 30 тысяч долларов США за неподдержку в финансовом комитете Совета законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. В связи со скандалом вокруг отказа группы депутатов от "Слуги народа" голосовать за этот проект закона она прошла проверку на полиграфе. По словам Володиной, проверка подтвердила, что она не вступала в сговор и не получала неправомерную выгоду за голосование или неголосование по этому законопроекту.

Володина обнародовала фото прохождения ею проверки на полиграфе

Стоит отметить, что Володина – не единственная потеря в рядах "Разумной политики" за последнее время. Так 17 июля из состава этого МФО исключили нардепа Александра Бакумова. Поводом для этого стало его голосование за законопроект о медицинском каннабисе 13 июля. Тогда законопроект был принят в первом чтении голосами 268 народных депутатов, при этом "Разумная политика" эту законодательную инициативу не поддержала, а Бакумов проголосовал вопреки решению МФО.

Межфракционное объединение "Разумная политика" было основано в ноябре 2021 года экс-спикером парламента Дмитрием Разумковым. Туда сначала вошло 25 депутатов: 19 депутатов от "Слуги народа" (среди которых были как Володина, так и Бакумов), 2 от "Батькивщины", 2 — межфракционные и 2 мажоритарщика. Правда, еще до объявления о создании МФО нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко, ранее вошедший в межфракционное объединение "Разумная политика", неожиданно отозвал свою подпись.

МФО не стоит путать с депутатской группой – межфракционные объединения не имеют таких же прав, это скорее "клубы по интересам", в которые могут вступать депутаты, имеющие разные политические взгляды, но хотят работать над какой-то общей проблемой.