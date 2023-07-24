Скандал с невыплатой зарплат медикам Кривого Рога: НСЗУ, экс-руководитель больницы и горсовет ищут крайнего
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Деньги переводит НСЗУ, однако за эффективность расходов должны отвечать местные власти
В Кривом Роге продолжается эпопея с невыплатой зарплат медикам 7-й городской больницы, которые лишь несколько раз за последние полгода видели деньги. Пока местные власти, бывший руководитель больницы и НСЗУ кивают друг на друга медперсонал безвозмездно выполнял свои рабочие обязанности.
Сайт "Телеграф" попытался разобраться в запутанной истории, сколько больница получила денег и куда они девались.
Измученные обещаниями медики устраивают митинги с требованиями выплаты денег, а местное управление призывает их "не поддаваться на политические провокации".
В своем заявлении начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко обвинил в сложном положении руководителя больницы. Он пояснил, что городские власти не имеют отношения ни к финансированию больницы, ни к распределению средств. Несмотря на попытку найти крайнего, к местным властям остается много вопросов.
Что говорят в Нацслужбе здоровья?
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) прокомментировала "Телеграфу" скандальную ситуацию и сообщила, что в полном объеме оплатила Криворожской больнице №7 предоставленные услуги. С начала года медучреждение получило более 29 млн 479 тыс. грн по 11 пакетам услуг.
В эту сумму вошли:
- Ведение беременности в амбулаторных условиях – 216 150 грн;
- Готовность учреждения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях — 7374570 грн;
- Эзофагогастродуоденоскопия – 62 023 грн;
- Колоноскопия – 6 660 грн;
- Маммография — 49 680 грн;
- Медицинская помощь при родах – 4 465 415 грн;
- Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях — 2237045 грн;
- Секционное исследование – 115 449 грн;
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций – 10 560 911 грн;
- Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям — 933 009 грн;
- Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях — 3458718 грн.
В НЗСУ также отметили, что в 2022 году для медучреждений действовал поддерживающий пакет "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи". Он давал больницам возможность подготовиться к 2023 году, проанализировать потребности в контрактировании дополнительных пакетов медуслуг, привлечь общину к подготовке медучреждения.
Криворожская больница №7 получила 12 млн 165 тыс. 678 грн с августа по ноябрь. И таким образом заведение погасил имеющуюся задолженность по зарплатам того времени.
"В декабре 2022 года заведение не подалось на этот пакет и потеряло возможность получить средства ", — добавили в НСЗУ.
То есть можно заключить, что администрация 7-й криворожской больницы сознательно отказалась от дополнительных средств от Нацслужбы здоровья.
При этом на 1 июня 2023 года заведение отчиталось об остатках на счетах о 412,8 тысячи гривен, сообщила НСЗУ "Телеграфу".
В Службе отмечают — своевременные выплаты заработной платы и ее размер действительно должен контролировать руководитель больницы, но решающую роль играют местные власти. Именно она отвечает за эффективность затрат, она назначает управленца — руководителя заведения.
"Невыплата зарплат медработникам должна стать сигналом для местных властей, которые нанимают на работу руководителя больницы. Ведь от управленческой способности руководства больницы зависит успешность медучреждения и то, будут ли жители региона доступ к медицинской помощи", — сообщает НСЗУ.
При этом начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко неоднократно подчеркивал то, что руководитель больницы несет единоличную ответственность за создание долга.
Что говорит руководитель в ответ на обвинения?
Сайт "Телеграф" связался с бывшим главврачом городской больницы №7 Петром Стародубским, чтобы услышать его взгляд на эту проблему.
Он в ответ обвинил НСЗУ в уменьшении бюджета больницы на 46 млн грн по сравнению с 2022 годом, из-за чего он якобы уменьшился до 57%. А из фонда оплаты труда работников в 8,5 млн грн, НСЗУ финансирует только 4,5 млн грн.
"Именно поэтому за январь и февраль на ровном месте у нас образовался долг в 8 млн грн. И самая большая ложь, которую обо мне пишут — это моя зарплата. Поднимите отчет НСЗУ за первый квартал и вы увидите, что это зарплата не за месяц, а за квартал.
Самое неприятное — бездействие местных властей. В названии предприятия первое слово – коммунальное . Слова Мурашко о том, что местные власти отвечают за назначение руководителя и оплату коммунальных услуг просто бессмысленны. Мурашко ведь не назначает руководителя и не выделяет деньги на оплату коммунальных услуг. Почему ни у кого не возник вопрос о действиях Мурашко? Его роль мне не ясна", — говорит Петр Стародубский в комментарии "Телеграфу".
Следует заметить, что согласно данным ресурса Опендатабот, за последние три года доходы Коммунального некоммерческого предприятия "Криворожская городская больница №7" Криворожского горсовета только росли:
А пока чиновники пытаются найти крайнего, стало известно, что митинг медиков был не зря — преодоление проблемы началось. НСЗУ и криворожские власти работают над тем, чтобы погасить долги перед врачами.
Константин Мурашко сообщил в своем Facebook, что часть финансов НСЗУ уже передала — благодаря этому врачи получили зарплату за июнь. Для полного погашения кредита пообещали выделить денежные средства из городского сектора ЖКХ.