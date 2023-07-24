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Скандал с невыплатой зарплат медикам Кривого Рога: НСЗУ, экс-руководитель больницы и горсовет ищут крайнего

Автор
Тая Белан Тая Белан
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Автор
Начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко, который должен был контролировать работу больницы Новость обновлена 24 июля 2023, 08:01
Начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко, который должен был контролировать работу больницы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Деньги переводит НСЗУ, однако за эффективность расходов должны отвечать местные власти

В Кривом Роге продолжается эпопея с невыплатой зарплат медикам 7-й городской больницы, которые лишь несколько раз за последние полгода видели деньги. Пока местные власти, бывший руководитель больницы и НСЗУ кивают друг на друга медперсонал безвозмездно выполнял свои рабочие обязанности.

Сайт "Телеграф" попытался разобраться в запутанной истории, сколько больница получила денег и куда они девались.

Измученные обещаниями медики устраивают митинги с требованиями выплаты денег, а местное управление призывает их "не поддаваться на политические провокации".

В своем заявлении начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко обвинил в сложном положении руководителя больницы. Он пояснил, что городские власти не имеют отношения ни к финансированию больницы, ни к распределению средств. Несмотря на попытку найти крайнего, к местным властям остается много вопросов.

Что говорят в Нацслужбе здоровья?

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) прокомментировала "Телеграфу" скандальную ситуацию и сообщила, что в полном объеме оплатила Криворожской больнице №7 предоставленные услуги. С начала года медучреждение получило более 29 млн 479 тыс. грн по 11 пакетам услуг.

В эту сумму вошли:

  • Ведение беременности в амбулаторных условиях – 216 150 грн;
  • Готовность учреждения здравоохранения к оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях — 7374570 грн;
  • Эзофагогастродуоденоскопия – 62 023 грн;
  • Колоноскопия – 6 660 грн;
  • Маммография — 49 680 грн;
  • Медицинская помощь при родах – 4 465 415 грн;
  • Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях — 2237045 грн;
  • Секционное исследование – 115 449 грн;
  • Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций – 10 560 911 грн;
  • Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям — 933 009 грн;
  • Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях — 3458718 грн.

В НЗСУ также отметили, что в 2022 году для медучреждений действовал поддерживающий пакет "Обеспечение сохранения кадрового потенциала для оказания медицинской помощи". Он давал больницам возможность подготовиться к 2023 году, проанализировать потребности в контрактировании дополнительных пакетов медуслуг, привлечь общину к подготовке медучреждения.

Криворожская больница №7 получила 12 млн 165 тыс. 678 грн с августа по ноябрь. И таким образом заведение погасил имеющуюся задолженность по зарплатам того времени.

"В декабре 2022 года заведение не подалось на этот пакет и потеряло возможность получить средства ", — добавили в НСЗУ.

То есть можно заключить, что администрация 7-й криворожской больницы сознательно отказалась от дополнительных средств от Нацслужбы здоровья.

При этом на 1 июня 2023 года заведение отчиталось об остатках на счетах о 412,8 тысячи гривен, сообщила НСЗУ "Телеграфу".

В Службе отмечают — своевременные выплаты заработной платы и ее размер действительно должен контролировать руководитель больницы, но решающую роль играют местные власти. Именно она отвечает за эффективность затрат, она назначает управленца — руководителя заведения.

"Невыплата зарплат медработникам должна стать сигналом для местных властей, которые нанимают на работу руководителя больницы. Ведь от управленческой способности руководства больницы зависит успешность медучреждения и то, будут ли жители региона доступ к медицинской помощи", — сообщает НСЗУ.

При этом начальник управления здравоохранения Криворожского горсовета Константин Мурашко неоднократно подчеркивал то, что руководитель больницы несет единоличную ответственность за создание долга.

Что говорит руководитель в ответ на обвинения?

Сайт "Телеграф" связался с бывшим главврачом городской больницы №7 Петром Стародубским, чтобы услышать его взгляд на эту проблему.

Он в ответ обвинил НСЗУ в уменьшении бюджета больницы на 46 млн грн по сравнению с 2022 годом, из-за чего он якобы уменьшился до 57%. А из фонда оплаты труда работников в 8,5 млн грн, НСЗУ финансирует только 4,5 млн грн.

"Именно поэтому за январь и февраль на ровном месте у нас образовался долг в 8 млн грн. И самая большая ложь, которую обо мне пишут — это моя зарплата. Поднимите отчет НСЗУ за первый квартал и вы увидите, что это зарплата не за месяц, а за квартал.

Самое неприятное — бездействие местных властей. В названии предприятия первое слово – коммунальное . Слова Мурашко о том, что местные власти отвечают за назначение руководителя и оплату коммунальных услуг просто бессмысленны. Мурашко ведь не назначает руководителя и не выделяет деньги на оплату коммунальных услуг. Почему ни у кого не возник вопрос о действиях Мурашко? Его роль мне не ясна", — говорит Петр Стародубский в комментарии "Телеграфу".

Фото Петр Стародубский Криворожская городская больница 7
Бывший руководитель больницы Петр Стародубский прокомментировал ситуацию ситуацию

Следует заметить, что согласно данным ресурса Опендатабот, за последние три года доходы Коммунального некоммерческого предприятия "Криворожская городская больница №7" Криворожского горсовета только росли:

Скриншот финансовой отчетности Криворожская городская больница 7

А пока чиновники пытаются найти крайнего, стало известно, что митинг медиков был не зря — преодоление проблемы началось. НСЗУ и криворожские власти работают над тем, чтобы погасить долги перед врачами.

Константин Мурашко сообщил в своем Facebook, что часть финансов НСЗУ уже передала — благодаря этому врачи получили зарплату за июнь. Для полного погашения кредита пообещали выделить денежные средства из городского сектора ЖКХ.

Теги:
#Скандал #Коррупция #Кривой Рог #Лікарня