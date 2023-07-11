Літнє затишшя чи повільне зростання? Як почувається ринок праці в Україні

З початку року середня зарплата в Україні зросла на 15%

За підсумками червня українські роботодавці розмістили 93 882 вакансії, що на 4% більше травня, проте темпи зростання впали вдвічі-втричі порівняно з весною. У травні приріст становив 9 відсотків, у квітні – 14%, у березні – 11%.

Такі цифри наводить сервіс пошуку роботи Work.ua, який пояснює таке падіння традиційним літнім зниженням бізнес-діяльності.

Найбільше роботи пропонує Київська область, яка вперше перетнула позначку 30 тис. вакансій. Регіон є лідером за кількістю роботи та дає майже третину пропозицій від загальної кількості по країні. Друге місце посідає Львівська область, де зосереджено близько 10% роботи в Україні (9064). Далі слідує Дніпропетровська (8900) та Одеська області (6883). Замикає п’ятірку Харківська (3441), яка вже третій місяць поспіль утримується у лідерах.

У Work.ua особливо зазначили, що на 12% зросла кількість вакансій у Херсонській області, щоправда, в абсолютних цифрах це всього 18 нових пропозицій роботи до 156, що були в травні.

Число вакансій майже зрівнялося з довоєнним

Щодо найбільш затребуваних посад, у п’ятірці все стабільно:

продавець-консультант — 8219 вакансій);

менеджер із продажу – 6383;

водій – 3277;

кухар – 3264;

бухгалтер — 3186.

Найбільше зростання у червні показала вакансія вчителя початкових класів (+44% до 187 вакансій), оскільки приватні школи та дитячі садки шукають персонал для підготовки дітей до школи у період літніх канікул.

У лідерах з кандидатів на роботу – Київська, Вінницька, Харківська, Сумська та Львівська області. Найменше конкуренція у Закарпатській, Чернівецькій, Черкаській, Тернопільській та Миколаївській областях.

Триває зростання середньої зарплати – за червень вона зросла ще на 500 гривень, тож у середньому в Україні платять тепер 17 000 гривень. Це на 13% більше, ніж було у січні – 15 тисяч гривень.

У регіональному розрізі зарплата зросла у Київській (з 18 200 до 18 750 грн), Львівській (з 16 000 до 16 775 грн), Одеській (з 16 000 до 16 275 грн) та Харківській області (з 15 000 до 16 00).

Однак різка зміна ситуації на ринку праці може відбутися після повернення мільйонів біженців в Україну, коли виникне багато економічних та демографічних питань.