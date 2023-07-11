Летнее затишье или медленный рост? Как себя чувствует рынок труда в Украине

С начала года средняя зарплат в Украине выросла на 15%

По итогам июня украинские работодатели разместили 93 882 вакансии, что на 4% больше мая, однако темпы роста упали в два-три раза по сравнению с весной. В мае прирост составил 9 процентов, в апреле – 14%, в марте – 11%.

Такие цифры приводит сервис поиска работы Work.ua, объясняющий такое падение традиционным летним снижением бизнес-деятельности.

Больше всего работы предлагает Киевская область, которая впервые пересекла отметку в 30 тыс. вакансий. Регион является лидером по количеству работы и дает почти треть предложений от общего количества по стране. Второе место занимает Львовская область, где сосредоточено около 10% работы в Украине (9 064). Далее следует Днепропетровская (8 900) и Одесская области (6 883). Замыкает пятерку Харьковская (3441), которая уже третий месяц подряд удерживается в лидерах.

В Work.ua особо отметили, что на 12% выросло число вакансий в Херсонской области, правда, в абсолютных цифрах это всего 18 новых предложений работы к имевшимся в мае 156.

Число вакансий почти сравнялось с довоенным

Что касается самых востребованных должностей, в пятерке все стабильно:

продавец-консультант — 8219 вакансий);

менеджер по продажам – 6383;

водитель – 3277;

повар – 3264;

бухгалтер — 3186.

Наибольший рост в июне показала вакансия учителя начальных классов (+44% до 187 вакансий), поскольку частные школы и детские сады ищут персонал для подготовки детей в школу в период летних каникул.

В лидерах по кандидатам на работу — Киевская, Винницкая, Харьковская, Сумская и Львовская области. Меньше всего конкуренция в Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской и Николаевской областях.

Продолжается рост средней зарплаты – за июнь она выросла еще на 500 гривен, так что в среднем в Украине платят теперь 17 000 гривен. Это на 13% больше, чем было в январе – 15 000 гривен.

В региональном разрезе зарплата выросла в Киевской (с 18 200 до 18 750 грн), Львовской (с 16 000 до 16 775 грн), Одесской (с 16 000 до 16 275 грн) и Харьковской области (с 15 000 до 16 000).

Однако резкая смена ситуации на рынке труда может произойти после возврата миллионов беженцев в Украину, когда возникнет много экономических и демографических вопросов.