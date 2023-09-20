Побажання Зеленського врахували: Рада проголосувала щодо відкриття декларацій

За два тижні думка нардепів кардинально змінилася

Верховна Рада схвалила вето президента України Володимира Зеленського та виправила закон про поновлення є-декларування. Відкриття декларацій підтримав 341 народний депутат, що становить конституційну більшість.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що ухвалені ВР зміни передбачають негайне відкриття декларацій.

Результати голосування

"Цього разу вся зала була тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижні в ідеології", — пише нардеп.

Результати голосування щодо фракцій:

СН – 214

ЄС – 22

Батьківщина – 13

Платформа за життя та мир- 18

За майбутнє – 11

Голос — 18

Довіра – 17

Відновлення України – 12

Позафракційні – 16

Проголосований нардепами законопроєкт визначає порядок подання декларацій осіб, уповноважених виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за умов військового стану. 5 вересня Рада ухвалила законопроект про декларації, проте депутати провалили прийняття правки про негайне відкриття публічного доступу до них. У мережі українців таке рішення народних обранців дуже розлютило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Слузі народу" спробували виправдатися за провальне голосування про відкриття електронних декларацій. Давид Арахамія спробував пояснити, що означає частковий провал голосування.