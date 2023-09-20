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Побажання Зеленського врахували: Рада проголосувала щодо відкриття декларацій

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Верховна Рада Новина оновлена 20 вересня 2023, 14:39
Верховна Рада. Фото kyiv-city.com

За два тижні думка нардепів кардинально змінилася

Верховна Рада схвалила вето президента України Володимира Зеленського та виправила закон про поновлення є-декларування. Відкриття декларацій підтримав 341 народний депутат, що становить конституційну більшість.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що ухвалені ВР зміни передбачають негайне відкриття декларацій.

Результати голосування

"Цього разу вся зала була тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижні в ідеології", — пише нардеп.

Результати голосування щодо фракцій:

  • СН – 214
  • ЄС – 22
  • Батьківщина – 13
  • Платформа за життя та мир- 18
  • За майбутнє – 11
  • Голос — 18
  • Довіра – 17
  • Відновлення України – 12
  • Позафракційні – 16

Проголосований нардепами законопроєкт визначає порядок подання декларацій осіб, уповноважених виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за умов військового стану. 5 вересня Рада ухвалила законопроект про декларації, проте депутати провалили прийняття правки про негайне відкриття публічного доступу до них. У мережі українців таке рішення народних обранців дуже розлютило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Слузі народу" спробували виправдатися за провальне голосування про відкриття електронних декларацій. Давид Арахамія спробував пояснити, що означає частковий провал голосування.

Теги:
#Верховна Рада #Голосування #Декларації