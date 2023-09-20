Побажання Зеленського врахували: Рада проголосувала щодо відкриття декларацій
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За два тижні думка нардепів кардинально змінилася
Верховна Рада схвалила вето президента України Володимира Зеленського та виправила закон про поновлення є-декларування. Відкриття декларацій підтримав 341 народний депутат, що становить конституційну більшість.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що ухвалені ВР зміни передбачають негайне відкриття декларацій.
"Цього разу вся зала була тотально за відкритість. Такі зміни за 2 тижні в ідеології", — пише нардеп.
Результати голосування щодо фракцій:
- СН – 214
- ЄС – 22
- Батьківщина – 13
- Платформа за життя та мир- 18
- За майбутнє – 11
- Голос — 18
- Довіра – 17
- Відновлення України – 12
- Позафракційні – 16
Проголосований нардепами законопроєкт визначає порядок подання декларацій осіб, уповноважених виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за умов військового стану. 5 вересня Рада ухвалила законопроект про декларації, проте депутати провалили прийняття правки про негайне відкриття публічного доступу до них. У мережі українців таке рішення народних обранців дуже розлютило.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Слузі народу" спробували виправдатися за провальне голосування про відкриття електронних декларацій. Давид Арахамія спробував пояснити, що означає частковий провал голосування.