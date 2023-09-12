Зеленський виніс рішення щодо закритих декларацій та резонансного закону

Президент виступає за відкриття декларацій і якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про збереження обмежень щодо електронного декларування. Вранці 12 вересня він надійшов із Верховної Ради.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Вето. Вранці надійшов з України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкриті. Одразу. Не через рік. Вже зараз реєстр потрібно відкривати. Власне з цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", — зазначив він.

Варто зазначити, що раніше про те, що Зеленський не підписуватиме цей закон, повідомляв народний депутат України Ярослав Железняк. За його інформацією , у 20-х числа вересня Парламент підтримає правки до закону та виправить документ, після чого відбудеться голосування. На його думку, за кількість голосів не варто турбуватися, за правки готова проголосувати практично конституційна більшість.

Довідково: законопроєкт №9534 визначає порядок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 5 вересня Рада ухвалила законопроєкт про декларації, проте депутати провалили прийняття правки про негайне відкриття публічного доступу до них. У мережі українців таке рішення народних обранців дуже розлютило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Слузі народу" спробували виправдатися за провальне голосування про відкриття електронних декларацій.