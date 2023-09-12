Зеленский вынес решение насчет закрытых деклараций и резонансного закона

Президент выступает за открытие деклараций и как можно скорее

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о сохранении ограничений по электронному декларированию. Утром 12 сентября он поступил из Верховной Рады.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Вето. Утром поступил из Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы. Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", — отметил он.

Стоит отметить, что ранее о том, что Зеленский не станет подписывать этот закон сообщал народный депутат Украины Ярослав Железняк. По его информации в 20-х числа сентября Парламент поддержит правки к закону и исправит документ, после чего состоится голосование. По его мнению, за количество голосов не стоит беспокоиться, за правки готово проголосовать практически конституционное большинство.

Для справки: законопроект №9534 определяет порядок представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения.

Напомним, 5 сентября Рада приняла законопроект о декларациях, однако депутаты провалили принятие правки о немедленном открытии публичного доступа к ним. В сети украинцев такое решение народных избранников сильно разозлило.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Слуге народа" попытались оправдаться за провальное голосование об открытии электронных деклараций.