Рада приняла законы об э-декларациях, но с неприятными правками

Рада приняла законы 9534 и 9587-д

Верховная Рада провалила голосование по немедленному открытию публичных э-деклараций в законопроекте об электронном декларировании. Соответствующая поправка была отклонена по результатам голосования.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк. Голосование выглядело следующим образом:

СН — 117

ЕС — 22

Батьківщина — 5

Платформа за життя та мир- 15

За майбутнє — 8

Голос — 17

Довіра — 7

Відновлення України — 1

Внефракционные — 7

Для справки: законопроект №9534 определяет порядок представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения.

Сам законопроект №9534 позже был принят в целом. Также были приняты и правки (кроме 371-ой).

Правка 1 – уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, подпадающих под антикоррупционное законодательство (принята 246 голосов);

Правка 246 – о том, что если указали имущество в одной главе, а не указали в другой, то это не считается преступлением (принята 247 голосов);

Правка 277 — если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, нельзя повторно проверять (принята 239 голосов).

Вышеуказанная правка носила номер 371 и предполагала немедленное открытие деклараций чиновников.

Как отмечала нардеп фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, после принятия закона 9534 декларации за 21 и 22 год нужно будет заполнить до 31 января 2024 года (в течение 90 дней), кроме субъектов декларирования, выполняющих задачи в интересах нацбезопасности и участвующих в ведении боевых действий.

"Но. По сути, декларации будут закрыты по меньшей мере в течение избирательного 2024 года, только если декларант не захочет поставить галочку и сделать декларацию публичной", — написала она.

Также Рада поддержала наказание чиновников за несвоевременное декларирование. Соответствующий закон (9587-д) был принят в целом, а "За" отдали свои голоса 305 депутатов. Однако, отметил Железняк, в закон была внесена поправка №25, позволяющая избежать наказания, "если на 1,3 млн грн забыл задекларировать имущество". Она набрала 250 голосов и была учтена.

Это означает, что эта правка обеспечит непопадание в "Реестр коррупционеров" чиновников, которые решат соврать в декларации до 1.3 млн.

Для справки: Вышеуказанным законом ВР вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности чиновников. Целью закона является автоматизация оформления материалов об административном правонарушении, предусмотренного статьей 172-6 КУоАП за несвоевременное представление декларации. То есть, благодаря документу появляется возможность автоматической фиксации за упомянутые правонарушения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.