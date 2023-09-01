"Мне нечего скрывать": глава Минкульта объяснился за штрафы и декларацию

Чиновник опровергает свои "злостные" нарушения

Исполняющий обязанности главы Минкульта Ростислав Карандеев, который попал в скандал, объяснил ситуацию. Он опровергает информацию относительно "систематических нарушений ПДД" и "невыполнения требований декларирования" им.

В комментарии "Укринформу", он заявил, что ответил на телефонный звонок журналистки "Слідство.Інфо" и предоставил интересующие ее документы, потому, что "ему нечего скрывать". Однако после выхода публикации сетью разлетелась информация о якобы "злостных" нарушениях им правил дорожного движения и невыполнении требований по декларированию. По словам Карандеева, за последний год он имеет "единственный штраф за неправильную парковку".

"В 2015 году я был заподозрен в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. По решению суда — не водил год. Я в полной мере понес ответственность за этот инцидент перед законом", — добавил чиновник.

Что касается ситуации с декларированием, он отметил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку его декларации за 2020 год. Он подчеркнул, что полученные замечания были учтены в поданной исправленной декларации.

"Автомобиль Mazda CX5, которым я сейчас пользуюсь, принадлежит отцу моей жены. До 2022 года я управлял указанным автомобилем крайне редко, поэтому это не нуждалось в декларировании. После начала полномасштабной войны я пользуюсь автомобилем тестя постоянно, что, конечно, будет отражено в которую я обязательно подам, чтобы избежать недоразумений в этой теме", — объяснил Карандеев.

Напомним, что Карандеев попал в скандал после выхода расследования журналистов "Слідство.Інфо". В нем рассказывалось о незадекларированном авт чиновника, а также странных штрафах.

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