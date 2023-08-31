Проработал месяц, а уже скандал: журналисты раскопали интересное о новом главе Минкульта

И.о главы минкульта не помнит, что с ним происходило пару лет назад

Прошел всего месяц с того момента, как Ростислав Карандеев был назначен на должность исполняющего обязанности главы Минкульта, а он уже попал в громкий скандал. Журналисты нашли интересные факты о нем в Едином государственном реестре судебных решений и главном сервисном центре МВД.

Так, по информации "Слідство.Інфо", в начале августа 2023 года, уже после назначения на новую должность, на Ростислава Карандеева открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение правил дорожного движения. До этого аналогичная ситуация с ним произошла в 2019 году.

Сам и.о министра в разговоре журналистами объяснил, что последний штраф он получил якобы "за парковку в неустановленном месте", а не оплатил его сразу потому, что "не успел". Однако, отмечается в материале, в Едином реестре должников журналисты не нашли подтверждения слов Карандеева о том, что он получил штраф именно за неправильную парковку. По словам экспертов, за неправильную парковку штраф выписывают на владельца автомобиля (кем Карандеев не является).

Да, к слову, еще и оказалось, что ни Ростислав Карандеев, ни его жена Елена Карандеева не являются владельцами никаких транспортных средств. В личной переписке с журналистами Ростислав Карандеев подтвердил, что машина, на которой он ездит, принадлежит его тестю и эту машину им с женой якобы подарили на свадьбу.

"Есть два варианта: он либо был рядом с парковщиками, когда они начали заполнять данные о нарушениях, либо, если вы не уверены, какое там нарушение было, возможно, он нарушил правила дорожного движения и его остановили полицейские", — говорит эксперт.

А прецеденты такие у Карандеева уже были. Журналисты узнали, что еще в июле 2012 года он, находясь за рулем, не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с другим автомобилем. За это он получил штраф в размере 340 гривен. Кроме того, находясь в должности заместителя министра в марте 2015 года, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Во время судебного заседания чиновник не признал себя виновным, но суд за это правонарушение таки лишил мужчину водительских прав на год.

Журналисты проверили информацию в судебном реестре и выяснили, что Ростислав Карандеев не обжаловал решение о лишении водительского удостоверения — то есть он год не имел права управлять автомобилем. Однако сам он, судя по его словам, помнит эту ситуацию не очень четко. Сначала он говорил, что ездил на машине, а потом, что нет.

Карандеев в разговоре с журналистами сказал, что не задекларировал машину, якобы подаренную жене ее родителями на свадьбу в декабре 2019 года, потому что на момент начала пользования транспортом "декларирование прекратилось". До ноября 2020 года глава Минкульта ездил на другом авто — Honda CRV 2004 года, но этот автомобиль, по словам чиновника, попал в ДТП и получил серьезные повреждения.

В декларации Карандеева за 2019 год журналисты не нашли ни одного упоминания ни о подаренном на свадьбу авто, ни о поврежденной в ДТП "Хонде". Конкретного ответа, почему чиновник не задекларировал транспорт, журналисты не услышали.

"Я вообще не сильно пользовался машиной. Спрашивал в НАПК — указывать или не указывать, было отмечено, что все зависит от того, сколько времени я ею пользуюсь. Это авто родителей моей бывшей жены Аллы, машина не была постоянно в моем пользовании. Опять же — поехать на дачу, к родителям или еще куда-то — мне сказали, что это не критично. Если авто есть в собственности. Можно и не указывать", — пояснил глава Минкульта.

Но Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько говорит, что если машиной пользовались систематически, то ее нужно декларировать.

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