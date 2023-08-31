Пропрацював місяць, а вже скандал: журналісти розкопали цікаве про нового голову Мінкульту

В.о глави мінкульту не пам'ятає, що з ним відбувалося кілька років тому

Пройшов лише місяць з того моменту, як Ростислава Карандєєва було призначено на посаду виконувача обов’язків голови Мінкульту, а він уже потрапив у гучний скандал. Журналісти знайшли цікаві факти про нього в Єдиному державному реєстрі судових рішень та головному сервісному центрі МВС.

Так, за інформацією "Слідство.Інфо", на початку серпня 2023 року, вже після призначення на нову посаду, на Ростислава Карандєєва відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. До цього аналогічна ситуація з ним сталася у 2019 році.

Сам в.о міністра у розмові журналістами пояснив, що останній штраф він отримав нібито "за паркування у невстановленому місці", а не сплатив його одразу тому, що "не встиг". Проте, зазначається у матеріалі, у Єдиному реєстрі боржників журналісти не знайшли підтвердження слів Карандєєва про те, що він отримав штраф саме за неправильне паркування. За словами експертів, за неправильне паркування штраф виписують на власника автомобіля (ким Карандєєв не є).

Так, до речі, ще й виявилося, що ні Ростислав Карандєєв, ні його дружина Олена Карандєєва не є власниками транспортних засобів. В особистому листуванні з журналістами Ростислав Карандєєв підтвердив, що машина, на якій він їздить, належить його тестеві і цю машину їм із дружиною нібито подарували на весілля.

"Є два варіанти: він або був поруч з паркувальниками, коли вони почали заповнювати дані про порушення, або, якщо ви не впевнені, яке там порушення було, то, можливо, він порушив правила дорожнього руху і його зупинили поліцейські", — каже експерт.

А такі прецеденти в Карандєєва вже були. Журналісти дізналися, що ще у липні 2012 року він, перебуваючи за кермом, не дотримувався безпечної дистанції та зіткнувся з іншим автомобілем. За це він отримав штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, він керував автомобілем у нетверезому стані. Під час судового засідання чиновник не визнав себе винним, але суд за це правопорушення таки позбавив чоловіка водійських прав на рік.

Журналісти перевірили інформацію в судовому реєстрі та з’ясували, що Ростислав Карандєєв не оскаржив рішення про позбавлення посвідчення водія — тобто він рік не мав права керувати автомобілем. Однак сам він, судячи з його слів, пам’ятає цю ситуацію не дуже чітко. Спочатку він казав, що їздив на машині, а потім, що ні.

Карандєєв у розмові з журналістами сказав, що не задекларував машину, нібито подаровану дружині її батьками на весілля у грудні 2019 року, бо на момент початку користування транспортом "декларування припинилося". До листопада 2020 року голова Мінкульту їздив на іншому авто — Honda CRV 2004 року, але цей автомобіль, за словами чиновника, потрапив у ДТП і отримав серйозні пошкодження.

У декларації Карандєєва за 2019 рік журналісти не знайшли жодної згадки ні про подароване на весілля авто, ні про пошкоджене у ДТП "Хонда". Конкретної відповіді, чому чиновник не задекларував транспорту, журналісти не почули.

"Я взагалі не сильно користувався машиною. Запитував у НАЗК — вказувати чи не вказувати, було зазначено, що все залежить від того, скільки часу я нею користуюсь. Це авто батьків моєї колишньої дружини Алли, машина не була постійно в моєму користуванні. Знову ж таки — поїхати на дачу, до батьків чи ще кудись – мені сказали, що це не критично. Якщо авто є у власності. Можна і не вказувати" — пояснив голова Мінкульту.

Але Юрист Центру протидії корупції Вадим Валько каже, що якщо машиною користувалися систематично, її потрібно декларувати.

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