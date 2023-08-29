"Вивести совок з хлопчика не можна": у мережі гаряче обговорюють "зрадний" скандал навколо Міносвіти

Пост чиновника зібрав у соцмережі тонни гнівних коментарів

Міністерство освіти і науки України розпочало дисциплінарне провадження щодо свого співробітника Андрія Василенка. Причиною цього стали його висловлювання, в яких він підтримує радянську окупацію і ставить під сумнів бажання українців вийти з СРСР.

За результатами цього дисциплінарного провадження будуть прийняті відповідні рішення щодо державного експерта у групі з питань цифрової трансформації освіти та науки Андрія Василенка. Про це у вівторок, 29 серпня, повідомили у пресслужбі МОН.

"Сьогодні Міністерством освіти й науки України видано наказ про порушення дисциплінарного провадження стосовно державного службовця Андрія Василенка, державного експерта в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти та науки. Розпочато дисциплінарне провадження, за результатами якого Міністерство освіти й науки України буде прийнято відповідні рішення ", — йдеться у повідомленні.

Чим відзначився Андрій Василенко

24 серпня, у День Незалежності України Андрій Василенко опублікував у Facebook пост, в якому він перекручає українську мову, наприклад, називаючи слово "незалежність" — "нэзалэжность", при цьому називаючи її "кидаловом". На його думку, 1991 року народ нібито нічого не розумів і шляхом пропаганди його вдалося переконати, що "варто лише усунути союз, то відразу все добре стане".

Також у своєму посту він розповідає про те, що на референдумі 17 березня 1991 року 70% громадян проголосували "за" збереження СРСР "як оновленої федерації рівноправних суверенних республік", але після "пропаганди", вже на початку грудня, 90% людей були за проголошення незалежності України.

"І виходила натуральна шизофренія: в один і той же рік один і той же мудрий народ у міцній більшості своїй проголосував за взаємовиключні параграфи (і СРСР зберегти з УРСР у його складі, і оголосити незалежність). Мабуть, мудрий народ ані хрону не розумів, що робить", — написав Василенко.

Водночас він називає радянську окупацію "найкращим", що трапилося з Литвою, а Вільнюс — "діркою, деколи гіршою за забуті Богом райцентри України".

Реакція соцмереж

Такі висловлювання, природно, не оминули користувачі мережі. Під постом Андрія Василенка вже з’явилася тонна гнівних коментарів.

Також щодо цієї ситуації та заяв чиновника з МОН висловився військовий та політичний аналітик, ветеран АТО та громадський діяч Євген Дикий. На своїй сторінці у Facebook він опублікував пост, у якому розкритикував слова Андрія Василенка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі продовжують активно обговорювати скандал навколо Міністерства оборони та закупівель зимових курток для воїнів ЗСУ за нібито завищеними цінами. З цього приводу свій коментар дав радник міністр Олексія Резнікова Олексій Копитько та відповів на пропозицію "купувати через інтернет".