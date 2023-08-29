"Вывести совок из мальчика нельзя": в сети горячо обсуждают "зрадный" скандал вокруг Минобразования

Пост чиновника собрал в соцсети тонны гневных комментариев

Министерство образования и науки Украины начало дисциплинарное производство отношении своего сотрудника Андрея Василенко. Причиной тому стали его высказывания, в которых он поддерживает советскую оккупацию и подвергает сомнениями желания украинцев выйти из СССР.

По результатам этого дисциплинарного производства будут приняты соответствующие решения насчет государственного эксперта в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки Андрея Василенко. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе МОН.

"Сегодня Министерством образования и науки Украины издан приказ о нарушении дисциплинарного производства по отношению к государственному служащему Андрею Василенко, государственному эксперту в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. Начато дисциплинарное производство, по результатам которого Министерство образования и науки Украины будет принято соответствующие решения", — говорится в сообщении.

Чем отличился Андрей Василенко

24 августа, в День Независимости Украины Андрей Василенко опубликовал в Facebook пост, в котором он коверкает украинский язык, к примеру, называя слово "незалежність" — "нэзалэжность", при этом называя ее "кидаловом". По его мнению, в 1991 году народ якобы ничего не понимал и путем пропаганды его удалось убедить, что "стоит только устранить союз, так сразу все хорошо станет".

Также в своем посте он рассказывает о том, что на референдуме 17 марта 1991 70% граждан проголосовали "за" сохранение СССР "как обновленной федерации равноправных суверенных республик", но после "пропаганды", уже в начале декабря, 90% людей были за провозглашение независимости Украины.

"И получалась натуральная шизофрения: в один и тот же год один и тот же мудрый народ в крепком большинстве своем проголосовал за взаимоисключающие параграфы (и СССР сохранить с УССР в его составе, и объявить независимость). Видимо, потрясающе мудрый народ ни хрена не соображал, что делает", — написал Василенко.

Вместе с тем он называет советскую оккупацию "лучшим", что случилось с Литвой, а Вильнюс — "дырой, порой хуже забытых Богом райцентров Украины".

Реакция соцсетей

Такие высказывания, естественно, не обошли стороной пользователи сети. Под постом Андрея Василенко уже появилась тонна гневных комментариев.

Также относительно данной ситуации и заявлений чиновника из МОН высказался военный и политический аналитик, ветеран АТО и общественный деятель Евгений Дикий. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором раскритиковал слова Андрея Василенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети продолжают активно обсуждать скандал вокруг Министерства обороны и закупок зимних курток для воинов ВСУ по якобы завышенным ценам. По этому поводу свой комментарий дал советник министр Алексея Резникова Алексей Копытько и ответил на предложение "покупать через интернет".