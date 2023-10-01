Асфальт, деньги, два Дубинских: на рынок дорожных подрядов выходит новая "звезда"

Есть повод вспомнить о скандальных братьях Дубинских. ООО "УБФ "Инвестстрой" из Днепропетровской области — в одном шаге от получения рекордного за собственную историю контракта. При чем здесь Дубинские?

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской областной государственной администрации 30 августа провел тендер на проведение капитального ремонта автодороги местного значения Новополья — Красовское — Веселое — Вольное — Солдатское в Криворожском районе Днепропетровской области (участок км 11+500 км 19+800). Формат тендера — "открытые торги с особенностями" — разрешен на период действия правового режима военного положения в Украине. Главные особенности – период подачи предложений сокращен до одной недели, а сами торги могут состояться даже при наличии одного претендента.

В данном случае все произошло именно так, как было запланировано. Тендер был объявлен 22 августа, а 30 августа заказчик констатировал подачу только одной заявки от ООО "УБФ "Инвестстрой", с предложением 570 млн грн при ожидаемой стоимости 581 млн грн. Судя по всему, именно эта компания и станет победителем в ближайшие дни, получив величайший подряд за всю историю своего существования.

Согласно данным аналитической системы Clarity Project, начиная с момента основания в 2019 году ООО "УБФ "Инвестстрой" победило только в 10 закупках общей суммой 144 млн грн. Последний контракт на сумму 48,5 млн грн (текущий ремонт автомобильной дороги местного значения Днепр — Магдалиновка — Котовка) был подписан с уже указанным департаментом ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА 28 августа, что стало следствием открытых торгов с особенностями и единственным участником.

По данным из ЕГР, единственным учредителем ООО "УБФ "Инвестстрой", прописанного в г. Каменское Днепропетровской области, является Богдан Корма. Он же работает директором этой компании . Корма — житель Каменского (до 2016 года — Днепродзержинск). В 2015 году он работал начальником автотранспортного цеха ПАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский Коксохимический завод", который баллотировался в депутаты Днепропетровского областного совета от партии Игоря Коломойского "Укроп", однако проиграл выборы.

100% долю в ООО "УБФ "Инвестстрой" Корма получил в собственность в марте 2023 года. В какую сумму обошлась эта покупка, неизвестно. Однако, если бы речь шла о рыночной цене, она должна была достичь по крайней мере пару миллионов гривен: только в 2022 году выручка компании составила 80,7 млн грн, а чистая прибыль — 1,2 млн грн.

Так вот Корма не производит впечатление человека, являющегося состоятельным бизнесменом или бизнесменом в принципе. К примеру, еще в 2018 году Баглийский районный суд Каменского возобновил срок для исполнения судебного решения о взыскании с Кормы задолженности по кредитному договору перед Приватбанком на сумму 13 294 грн. Каким образом человек с подобными финансовыми проблемами через несколько лет после этого смог стать владельцем такой золотой жилы, как "УБФ "Инвестстрой", вопрос. Возможен ответ на него на странице Кормы в Instagram.

"Только Прометей! Только победа!" — такую надпись можно увидеть на фото Корма вместе с логотипом спортивного клуба "Прометей". Команда, о которой идет речь – волейбольный клуб "Прометей" из Каменского, владельцем которого уже много лет является Владимир Дубинский – президент Профессиональной волейбольной лиги Украины с 2022 года.

До Кормы владельцем "УБФ "Инвестстрой" был Виталий Кихтенко — прораб компании из Днепра "Стройинвест Инжиниринг", которая, по данным известного сайта "Наши деньги", является подконтрольной Дубинскому и много лет была одним из крупнейших подрядчиков Днепропетровской ОГА и Службы восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области (188 дорожных контрактов на 18,8 млрд грн с 2017 года) На бумаге владельцем "Стройинвест Инжиниринг" по документам является Павел Чухно из Каменского — вице-президент баскетбольного клуба "Прометей", которым владеет все тот же Дубинский И, наконец, по данным "Телеграфа", "УБФ "Инвестстрой" для ремонта автодороги заключила контракт с Криничанским асфальтобетонным комбинатом, который входит в структуру "Стройинвест Инжиниринг".

Зачем оформлять компанию-подрядчика на постороннего человека? Ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Первую можно найти на сайте ФБР. Там Владимир Дубинский вместе со своим братом Леонидом красуется в списке самых разыскиваемых лиц. Владимир Дубинский и его брат Леонид Дубинский разыскиваются на основании их вероятного участия в ипотечном мошенничестве в штате Калифорния. С августа 2006 года по май 2008 года братья занимались строительством и продажей недвижимости в штате Калифорния. деятельности членов семьи, сотрудников и деловых партнеров с хорошей кредитной историей, выступивших в качестве подставных лиц при покупке жилой недвижимости 14 сентября 2012 г. после предъявленного обвинения в мошенничестве с помощью электронной почты Окружной суд США по Восточному федеральному судебному округу штата Калифорния в г. Сакраменто штат Калифорния выдал федеральный ордер на арест Леонида Дубинского и Владимира Дубинского» — указано на сайте ФБР. Что касается "Стройинвест Инжиниринга", то эта компания в 2023 году превратилась в малозаметного участника рынка дорожных тендеров Украины, подписав только 3 контракта на 357 млн грн.

Братья Владимир (слева) и Леонид (справа) Дубинские

Что случилось? Компанию скомпрометировали журналистские расследования. Самое известное из них — расследование "Схем" в ноябре 2022 года, из которого стало известно, что половина судьбы в "Стройинвест Инжиниринге" была записана на девушку тогдашнего председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко Яну Хланту, а другая половина — на Павла Чухно, за которым стояли братья Дубинские. Скандал, вызвавший обнародование этих данных, в конце концов привел к увольнению Резниченко. Президент Владимир Зеленский сделал это в январе 2023 года. А НАБУ даже открыло уголовное производство по фактам противоправной деятельности руководства ООО "Стройинвест Инжиниринг" во взаимодействии с чиновниками Днепропетровской ОГА. И тут на тендерный вышел агрессивный новичок. Но ведь нормально скрыть его возможные связи со старыми любимцами чиновников из Днепропетровской ОГА участники этой схемы так и не смогли.