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Асфальт, гроші, двоє Дубинських: на ринок дорожних підрядів виходить нова "зірка"

Автор
Дмитро Грицай
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Автор
Власник волейбольного клубу "Прометей" Володимир Дубинський
Власник волейбольного клубу "Прометей" Володимир Дубинський. Фото Волейбольний клуб "Прометей"

Є привід згадати про скандальних братів Дубинських. ТОВ "УБФ "Інвестбуд" з Дніпропетровської області — в одному кроці від отримання рекордного за власну історію контракту. До чого тут Дубинські?

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 30 серпня провів тендер на проведення капітального ремонту автодороги місцевого значення Новопілля — Красівське — Веселе — Вільне — Солдатське у Криворізькому районі Дніпропетровської області (ділянка км 11+500 — км 19+800). Формат тендеру — "відкриті торги з особливостями" — дозволений на період дії правового режиму воєнного стану в Україні. Головні особливості — період подання пропозицій скорочений до одного тижня, а самі торги можуть відбутися навіть за наявності одного претендента.

В даному випадку все сталося саме так, як і було заплановано. Тендер був оголошений 22 серпня, а 30 серпня замовник констатував подачу лише однієї заявки від ТОВ "УБФ "Інвестбуд", з пропозицією 570 млн грн при очікуваній вартості 581 млн грн. Судячи з усього, саме ця компанія і стане переможцем в найближчі дні, отримавши найбільший підряд за всю історію свого існування.

Згідно з даними аналітичної системи Clarity Project, починаючи з моменту заснування у 2019 році ТОВ "УБФ "Інвестбуд" перемогло тільки у 10 закупівлях загальною сумою 144 млн грн. Останній контракт на суму 48,5 млн грн (поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Дніпро — Магдалинівка — Котовка) був підписаний з вже вказаним департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА 28 серпня. Це стало наслідком таких саме відкритих торгів з особливостями і єдиним учасником.

За даними з ЄДР, єдиним засновником ТОВ "УБФ "Інвестбуд", прописаного в м. Кам'янське Дніпропетровської області, є Богдан Корма. Він же працює директором цієї компанії. Корма — мешканець Кам'янського (до 2016 року — Дніпродзержинськ). Станом на 2015 рік він працював начальником автотранспортного цеху ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський Коксохімічний завод". В тому ж році він балотувався в депутати Дніпропетровскої обласної ради від партії Ігоря Коломойського "Укроп", проте програв вибори.

100% долю в ТОВ "УБФ "Інвестбуд" Корма отримав у власність в березні 2023 року. В яку суму обійшлася ця покупка, невідомо. Проте, якби мова йшла би про ринкову ціну, вона мала б сягнути принаймні пару мільйонів гривень: тільки у 2022 році виручка компанії склав 80,7 млн грн, а чистий прибуток — 1,2 млн грн.

Так от Корма не справляє враження людини, яка є заможним бізнесменом або бізнесменом в принципі. Наприклад, ще в 2018 році Баглійський районний суд Кам'янського поновив строк для виконання судового рішення про стягнення з Корми заборгованості за кредитним договором перед Приватбанком на суму 13 294 грн. Яким чином людина з подібними фінансовими проблемами за декілька років після цього змогла стати власником такої золотої жили, як "УБФ "Інвестбуд", питання. Можлива відповідь на нього є на сторінці Корми в Instagram.

"Только Прометей! Только победа!" — такий напис можно побачити на фото Корми разом з логотипом спортивного клубу "Прометей". Команда, про яку йде мова — волейбольний клуб "Прометей" з Кам'янського, власником якого вже багато років є Володимир Дубинськийпрезидент Професійної волейбольної ліги України з 2022 року.

До Корми власником "УБФ "Інвестбуд" був Віталій Кіхтенко — виконроб компанії з Дніпра "Будінвест Інжиніринг", яка, за даними відомого сайту "Наші гроші", є підконтрольною Дубинському та багато років була одним з найбільших підрядників Дніпропетровської ОДА та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (188 дорожних контрактів на 18,8 млрд грн з 2017 року). На папері власником "Будінвест Інжиніринг" за документами є Павло Чухно з Кам'янського- віце-президент баскетбольного клубу "Прометей", яким володіє все той же Дубинський. І нарешті, за даними "Телеграфу", "УБФ "Інвестбуд" для ремонту автодороги уклала контракт з Криничанським асфальтобетонним комбінатом, який входить у структуру "Будінвест Інжиніринг".

Навіщо оформлювати компанию-підрядника на сторонню людину? Відповідь на це питання складається з двох частин. Першу можна знайти на сайті ФБР. Там Володимир Дубинський разом зі своїм братом Леонідом красується у переліку найбільш розшукуваних осіб. "Володимир Дубинський та його брат Леонід Дубінський розшукуються на підставі їх ймовірної участі в іпотечному шахрайстві у штаті Каліфорнія. З серпня 2006 року по травень 2008 року брати займалися будівництвом і продажем нерухомості в штаті Каліфорнія. Припускається, що після падіння ринку нерухомості брати залучили до своєї діяльності членів сім'ї, співробітників і ділових партнерів з гарною кредитною історією, які виступили в якості підставних осіб при купівлі житлової нерухомості. 14 вересня 2012 року після пред'явленого звинувачення у шахрайстві за допомогою електронної пошти Окружний суд США по Східному федеральному судовому округу штату Каліфорнія в м. Сакраменто штат Каліфорнія видав федеральний ордер на арешт Леоніда Дубинського и Володимира Дубинского" — вказано на сайті ФБР. Що стосується "Будінвест Інжинірингу", то ця компанія в 2023 році перетворилася на малопомітного учасника ринку дорожних тендерів України, підписавши тільки 3 контракти на 357 млн грн.

Брати Володимир (ліворуч) та Леонід (праворуч) Дубинські

Що сталось? Компанію скомпрометовали журналістські розслідування. Найвідоміше з них — розслідування "Схем" у листопаді 2022 року, з якого стало відомо, що половина долі в "Будінвест Інжинірингу" була записана на дівчину тодішнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка Яну Хланту, а інша половина - на Павла Чухно, за яким стояли брати Дубинські. Скандал, який викликало оприлюднення цих даних, зрештою призвів до звільнення Резніченка. Президент Володимир Зеленськиий зробив це в січні 2023 року. А НАБУ навіть відкрило кримінальне провадження за фактами протиправної діяльності керівництва ТОВ "Будінвест Інжиніринг" у взаємодії з чиновниками Дніпропетровської ОДА. І тут на тендерний вийшов агресивний новачок. Але ж нормально приховати його можливі зв’язки зі старими улюбленцями чиновників з Дніпропетровскої ОДА учасники цієї схеми так і не спромоглися.

Теги:
#НАБУ #Володимир Зеленський #Валентин Резніченко #Велике будівництво