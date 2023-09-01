"Мені нема чого приховувати": глава Мінкульту виправдався за штрафи та декларацію

Чиновник спростовує свої "злісні" порушення

Виконувач обов’язків голови Мінкульту Ростислав Карандєєв, який потрапив у скандал, пояснив ситуацію. Він спростовує інформацію щодо "систематичних порушень правил дорожнього руху" та "невиконання вимог декларування" ним.

У коментарі "Укрінформу", він заявив, що відповів на телефонний дзвінок журналістки "Слідство.Інфо" і надав документи, що її цікавлять, тому, що "йому нічого приховувати". Однак після виходу публікації мережею розлетілася інформація про нібито "злісні" порушення ним правил дорожнього руху та невиконання вимог щодо декларування. За словами Карандєєва, за останній рік він має "єдиний штраф за неправильне паркування".

"У 2015 році я був запідозрений у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За рішенням суду — не кермував рік. Я повною мірою поніс відповідальність за цей інцидент перед законом", — додав чиновник.

Щодо ситуації з декларуванням, він зазначив, що Національне агентство із запобігання корупції провело повну перевірку його декларації за 2020 рік. Він наголосив, що отримані зауваження були враховані у поданій виправленій декларації.

"Автомобіль Mazda CX5, яким я зараз користуюсь, належить батькові моєї дружини. До 2022 року я кермував вказаним автомобілем вкрай рідко, тож це не потребувало декларування. Після початку повномасштабної війни я користуюся автівкою тестя постійно, що, звісно, буде відображене в декларації, яку я обов’язково подам, щоб уникнути непорозумінь у цій тем", — пояснив Карандєєв.

Нагадаємо, що Карандєєв потрапив у скандал після виходу розслідування журналістів "Слідство.Інфо". У ньому розповідалося про незадекларований автомобіль чиновника, а також дивні штрафи.

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