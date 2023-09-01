Шмыгаль, Ермак и сотни нардепов не подали декларации в НАПК

Среди топ-чиновников отчитались за свои активы и финансы только трое декларантов

По состоянию на конец августа 2023 года добровольно электронные декларации в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) имущественную и финансовую отчетность подали только трое высокопоставленных чиновников. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в антикоррупционном ведомстве.

В частности, как проинформировали в НАПК, ежегодные декларации за 2022 год среди членов Кабинета министров подали только вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков и глава Минобороны Алексей Резников.

Из Офиса президента отчетность за прошлый год поступила в НАПК только от заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

"Другими запрашиваемыми лицами декларации за 2022 год по состоянию на 28.08.2023 в Реестр не подавались", — отметили в Нацагентстве.

То есть, исходя из ответа НАПК, свои э-декларации не подали премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель ОП Андрей Ермак и десять его заместителей, а также пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

В ведомстве также рассказали, что электронные декларации за 2022 год уже подал 31 нардеп. При этом в прошлом году число народных избранников, отчитавшихся за свое состояние, составляло 48.

"Дополнительно информируем, что на период действия в Украине военного положения срок подачи деклараций и других электронных документов в Реестр отсрочен: они могут быть поданы в течение 90 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения (п. 27 разд. XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции"). То есть, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину представление деклараций за 2021 и 2022 годы — добровольное", — отметили в ведомстве.

Однако, как отдельно добавили в НАПК, Украина обязалась перед МВФ возобновить обязательное декларирование и полномочия Национального агентства в части проверки деклараций.

"Недавно парламент принял в первом чтении законопроект № 9534, который возобновляет декларирование, ожидаем принятия закона во втором чтении", — резюмировали антикоррупционеры.

Как сообщалось ранее, прошел всего месяц, как Ростислав Карандеев был назначен на должность исполняющего обязанности главы Минкульта, а он уже попал в громкий скандал с декларированием своего состояния.

Также "Телеграф" писал, как после начала полномасштабного вторжения Верховная Рада отменила обязательное представление э-деклараций чиновниками на период военного положения, и к каким злоупотреблениям это привело.