Член Общественного антикоррупционного совета при МОУ Геннадий Кривошея рассказал об ужасном состоянии государственных предприятий

Очередная информация о том, как чиновники отдельных госпредприятий годами обворовывают государство.

Более месяца назад я сообщал о нашей совместной с МОУ проверке, по результатам которой установлена неудовлетворительная деятельность отдельных ГП (непрозрачная аренда, заниженные ставки, миллионные долги и т.п.).

Тогда министр Резников Алексей довольно категорически отреагировал на это — была отстранена начальница управления, проводится служебное расследование и создана рабочая группа в Антикоррупционном департаменте Минобороны по проверке работы таких госпредприятий. Я, Alexandr Gerashchenko и Vitalii Masiuk как члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ вошли в эту рабочую группу.

Вчера, в рамках этой проверки мы посетили очередное предприятие.

И тут летняя жара нам показалась прохладной, по сравнению с тем, что мы увидели: тысячи квадратных метров под неофициальной арендой (под видом хранения); работники напуганы проверкой, укрылись и позакрывались в "своих" помещениях; гектары земли в заброшенном состоянии; руководитель предприятия в отпуске, заместителя на месте нет, на территории десятки посторонних автомобилей, работает целый ряд непонятных компаний, дорогостоящее частное оборудование и т.п.

Уверяюсь, такая ситуация на предприятии происходит уже годами, а возможно и десятилетиями. Иииии…

Однозначно, буду поднимать вопрос об отстранении руководителя (работающего с 2017 года) на момент полной проверки и детального изучения всех документов по установлению факта всех нарушений.

Уже сейчас я понимаю, что подобное положение дел существует на каждом втором предприятии.

Что с этим делать?

Все очень просто:

1. Те предприятия, руководители которых злоупотребляют своим служебным положением, должны быть отстранены и понести ответственность. Там, где нет руководителей, или они не работают должным образом, нужно назначить новых.

2. Минобороны должно проанализировать деятельность собственных предприятий и определиться с их дальнейшей судьбой. Что-то передать Фонду Госимущества, какие-то предприятия объединить или вообще ликвидировать.

3.И, что очень важно, — нужно определить предприятия, которые уже сегодня готовы и могут работать и помогать ВСУ.

Работаем дальше.

Источник: Фейсбук-страница Геннадия Кривошеи