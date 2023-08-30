Член Громадської антикорупційної ради при МОУ Геннадій Кривошея розповів про жахливий стан державних підприємств

Чергова інформація про те, як чиновники окремих держпідприємств роками обкрадають державу.

Більше місяця тому я повідомляв про нашу спільну з МОУ перевірку, за результатами якої встановлено незадовільну діяльність окремих ДП (непрозору оренду, занижені ставки, мільйонні борги і т.п.).

Тоді міністр Резніков Олексій досить категорично на це відреагував — була відсторонена начальниця управління, проводиться службове розслідування та створена робоча група в Антикорупційному департаменті Міноборони по перевірці роботи таких держпідприємств. Я, Alexandr Gerashchenko та Vitalii Masiuk як члени Громадської антикорупційної ради при МОУ увійшли до цієї робочої групи.

Вчора, в рамках цієї перевірки ми завітали на чергове підприємство.

І тут літня спека нам здалася прохолодою, в порівнянні з тим що ми побачили: тисячі квадратних метрів під неофіційною орендою (під виглядом зберігання); працівники налякані перевіркою, поховалися і позакривалися в "своїх" приміщеннях; гектари землі в занедбаному стані; керівник підприємства у відпустці, заступника на місці не має, на території десятки сторонніх автомобілів, працює цілий ряд незрозумілих компаній, дороге приватне обладнання і т.п.

Переконуюсь, що така ситуація на підприємстві відбувається вже роками, а можливо і десятиліттями. Ііііі…

Однозначно, буду піднімати питання щодо відсторонення керівника (який працює з 2017 року) на момент повної перевірки та детального вивчення всіх документів, щодо встановлення факту всіх порушень.

Вже зараз я розумію, що подібний стан справ існує на кожному другому підприємстві.

Що з цим робити?

Все дуже просто:

1.Ті підприємства, керівники яких зловживають своїм службовим становищем мають бути відсторонені та понести відповідальність. Там де немає керівників, або вони не працюють належним чином — потрібно призначити нових.

2. Міноборони повинно проаналізувати діяльність власних підприємств та визначитись з їх подальшою долею. Щось передати до Фонду Держмайна, якісь підприємства обʼєднати або взагалі ліквідувати.

3.І що дуже важливо — потрібно визначити підприємства, які вже сьогодні готові і можуть працювати та допомагати ЗСУ.

Працюємо далі.

Джерело: Фейсбук-сторінка Геннадія Кривошеї