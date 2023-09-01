Шмигаль, Єрмак і сотні нардепів не подали декларації до НАЗК

Серед топчиновників прозвітували за свої активи і фінанси тільки троє декларантів

Станом на кінець серпня 2023 року добровільно електронні декларації в Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) майнову та фінансову звітність продали тільки троє високопоставлених чиновників. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили в антикорупційному відомстві.

Зокрема, як проінформували в НАЗК, щорічні декларації за 2022 рік з-поміж членів Кабінету міністрів подали тільки віце-прем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та очільник Міноборони Олексій Рєзніков.

З Офісу президента звітність за минулий рік надійшла до НАЗК тільки від заступника керівника ОП Олега Татарова.

"Іншими запитуваними особами декларації за 2022 рік станом на 28.08.2023 до Реєстру не подавались", — зазначили у Нацагентстві.

Тобто, виходячи із відповіді НАЗК, свої е-декларації не подали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОП Андрій Єрмак і десять його заступників, а також прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

У відомстві також розказали, що електронні декларації за 2022 рік подав вже 31 нардеп. При цьому торік число народних обранців, які прозвітували за своїх статки, становило 48.

"Додатково інформуємо, що на період дії в Україні воєнного стану строк подання декларацій та інших електронних документів до Реєстру відстрочено: вони можуть бути подані протягом 90 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану (п. 27 розд. XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання корупції"). Тобто, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну подання декларацій за 2021 та 2022 роки добровільне", — зазначили у відомстві.

Проте, як окремо додали в НАЗК, Україна взяла на себе зобов’язання перед МВФ відновити обов’язкове декларування та повноваження Національного агентства з перевірки декларацій.

"Нещодавно парламент ухвалив у першому читанні законопроект № 9534, який відновлює декларування, очікуємо на ухвалення закону в другому читанні", — резюмували антикорупційники.

Як повідомлялось раніше, минув лише місяць, як Ростислава Карандєєва було призначено на посаду виконувача обов’язків голови Мінкульту, а він уже потрапив у гучний скандал з декларуванням своїх статків.

Також "Телеграф" писав, як після початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада скасувала обов’язкове подання е-декларацій чиновниками на період воєнного стану і до яких зловживань це призвело.