Член ЦВК України живе у Голлівуді: у Порошенка зробили заяву зі свого протежу

У "ЄС" вважають, що державні чиновники мають бути в Україні

Члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який до початку вторгнення виїхав до США, спробують зняти з посади.

Як йдеться у заяві, оприлюдненій прес-службою "Європейської солідарності", до якої Буглак і належить, фракція сама подасть відповідну ухвалу до Верховної Ради.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики", — йдеться у повідомленні.

При цьому в ЄС відзначають, що ті посадовці, які отримують зарплату з держбюджету, повинні повернутися на свої робочі місця, а не проводити засідання в режимі онлайн, оскільки таким чином війни не виграються.

Як повідомлялося раніше, журналісти змогли з’ясувати, що Юрій Буглак залишив Україну за 12 днів до початку російського вторгнення і зараз проживає в штаті Флорида поблизу Маямі. При цьому він залишається чинним членом ЦВК та отримує за це гроші.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який підтримав збройну агресію росії. Під час окупації Київщини він утік у росію у супроводі спецназу рф.