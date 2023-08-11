Член ЦИК Украины живет в Голливуде: у Порошенко сделали заявление по своему протеже

В "ЕС" считают, что государственные чиновники должны быть в Украине

Члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака, который до начала вторжения уехал в США, попытаются снять с должности.

Как говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой "Европейской солидарности", к которой Буглак и принадлежит, фракция сама подаст соответствующее постановление в Верховную Раду.

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта Радио Свобода "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере, с позиции морали и этики", — говорится в сообщении.

При этом в "ЕС" отмечают, что те должностные лица, которые получают зарплату из госбюджета, должны вернуться на свои рабочие места, а не проводить заседания в режиме "онлайн", поскольку таким образом войны не выигрываются.

Как сообщалось ранее, журналисты смогли выяснить, что Юрий Буглак покинул Украину за 12 дней до начала российского вторжения и в настоящее время проживает в штате Флорида вблизи Майами. При этом он остается действующим членом ЦИК и получает за это деньги.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении бывшему народному депутату, руководителю запрещенной Коммунистической партии Украины Петру Симоненко, поддержавшему вооруженную агрессию россии. Во время оккупации Киевщины он бежал в россию в сопровождении спецназа рф.