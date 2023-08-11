Получает зарплату и просит финпомощь от государства: журналисты нашли действующего члена ЦИК в Голливуде

Член ЦИК не видит причин для такого пристального внимания к себе

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак покинул Украині еще за 12 дней до начала полномасштабной войны. С тех пор он сохраняет свою должность, за что получает деньги из бюджета.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты выяснили, что член ЦИК и его семья проживают в американском штате Флорида вблизи Майами.

На протяжении прошлого года Буглак получал зарплату и другие выплаты, в общей сложности он получил полтора миллиона гривен. Интересно, что ему выделялась помощь "для решения социально-бытовых вопросов". Уже весной 2023 года он взял декретный отпуск с сохранением должности.

По словам самого Буглака, выехать его заставили "личные обстоятельства". Журналистам он сказал, что не нарушал украинских законов, потому что выехал до начала войны. Также он говори, что ЦИК после полномасштабного вторжения перешла на дистанционную работу.

В Центральной избирательной комиссии он работает с 2019 года. В свое время он был юридическим советником кондитерской корпорации "Roshen" и депутатом Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

В 2022 году член ЦИК два раза просил о материальной помощи из бюджета Украины. Первая была "на оздоровление", а вторая, как уже говорилось, "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". Выплаты составили 230 тысяч гривен.

В то же время в расследовании говорится, что Буглак присоединялся к онлайн заседаниям ЦИК в течение 2022-го года и до марта 2023 года. Происходило это несколько раз в месяц, а сами заседания длились не более получаса.

"Я работал, работаю, и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете", — отметил он.

Из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка Татьяны Ртищевой журналистам удалось установить их место жительства. С января 2022 года семья находится в Голливуде на побережье Атлантического океана.

На вопрос журналистов о том, почему Буглак не вернулся в страну после призыва президента, тот сказал: "У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи, и так далее".

Также член ЦИК считает, что не заслуживает такого пристального внимания со стороны журналистов, так как не является олигархом или депутатом.

"Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем разница? В городе Кошице и городе Ужгород. В чем разница для государственного чиновника, если он имеет право работать дистанционно", — сказал он.

В то же время глава ЦИК Олег Диденко в комментарии "Схемам" признался, что у него нет оснований внести представление на увольнение Буглака с должности.

"С моральной стороны здесь может быть много вопросов. Но мне не правильно комментировать действия коллег, я такой же член ЦИК, как и другие. Когда меня председателем избирают — я имею определенные дополнительные административные и организационные функции, но они не являются непосредственно моими подчиненными в прямом смысле этого слова. Я их не принимаю на работу и не увольняю", — сказал он.

Интересно, что в Украине у фигуранта расследования есть четыре земельных участка общей площадью почти 50 соток, два дома в Киевской области и две квартиры в Киеве. Еще две квартиры в столице записаны на его супругу.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Украине отправили за решетку бывшего главу Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении и нарушении порядка несения службы.