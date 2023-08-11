Отримує зарплату та просить фіндопомогу від держави: журналісти знайшли чинного члена ЦВК у Голлівуді

Член ЦВК не бачить причин для такої пильної уваги до себе

Член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак залишив Україну ще за 12 днів до початку повномасштабної війни. З того часу він зберігає свою посаду, за що отримує гроші з бюджету.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти з’ясували, що член ЦВК та його родина проживають в американському штаті Флорида поблизу Майамі.

Протягом минулого року Буглак отримував зарплату та інші виплати, загалом він отримав півтора мільйони гривень. Цікаво, що йому виділялася допомога "для вирішення соціально-побутових питань". Вже навесні 2023 року він узяв декретну відпустку із збереженням посади.

За словами Буглака, виїхати його змусили "особисті обставини". Він сказав, що не порушував українських законів, бо виїхав до початку війни. Також він каже, що ЦВК після повномасштабного вторгнення перейшла на дистанційну роботу.

У Центральній виборчій комісії він працює із 2019 року. Свого часу він був юридичним радником кондитерської корпорації "Roshen" та депутатом Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

У 2022 році член ЦВК двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України. Перша була "на оздоровлення", а друга, як говорилося, "на вирішення соціально-побутових питань у зв’язку з народженням дитини". Виплати становили 230 тисяч гривень.

Водночас у розслідуванні йдеться, що Буглак приєднувався до онлайн-засідань ЦВК протягом 2022-го року і до березня 2023 року. Відбувалося це кілька разів на місяць, а самі засідання тривали не більше півгодини.

"Я працював, працюю, і працюватиму на свою державу. Жодних порушень з мого боку, з боку моєї організації не відбувалося. Все, що було, все було на законних підставах. І виїзд, і робота, і перебування десь там, де ви мене шукаєте", — зазначив він.

З соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини Тетяни Ртищевої журналістам вдалося встановити їхнє місце проживання. З січня 2022 сім’я знаходиться в Голлівуді на узбережжі Атлантичного океану.

На запитання журналістів про те, чому Буглак не повернувся в країну після призову президента, той сказав: "Кожна людина в певний момент має індивідуальну ситуацію, яка стосується її життя, здоров’я, сім’ї і так далі".

Також член ЦВК вважає, що не заслуговує на таку пильну увагу з боку журналістів, оскільки не є олігархом чи депутатом.

"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, в місті Ужгород або в місті Івано-Франківськ, або в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати і отримати зарплату? В чому різниця? В місті Кошице і місті Ужгород. В чому різниця для державного посадовця, якщо він має право працювати дистанційно", — сказав він.

Водночас голова ЦВК Олег Діденко у коментарі "Схемам" зізнався, що він не має підстав внести подання на звільнення Буглака з посади.

"З морального боку тут може бути багато питань. Але мені не правильно коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають — я маю певні додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є безпосередньо моїми підлеглими в прямому значенні цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю", — сказав він.

Цікаво, що в Україні фігурант розслідування має чотири земельні ділянки загальною площею майже 50 соток, два будинки в Київській області та дві квартири в Києві. Ще дві квартири у столиці записані на його дружину.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно в Україні відправили за ґрати колишнього голову Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення служби.