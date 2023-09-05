Рада ухвалила закони про е-декларації, але з неприємними правками

Рада ухвалила закони 9534 та 9587-д

Верховна Рада провалила голосування щодо негайного відкриття публічних е-декларацій у законопроекті про електронне декларування. Відповідну правку було відхилено за результатами голосування.

Про це повідомив нардеп від партії Голос Голос Ярослав Железняк. Голосування виглядало так:

СН — 117

ЕС — 22

Батьківщина — 5

Платформа за життя та мир- 15

За майбутнє — 8

Голос — 17 (в том числі і я)

Довіра — 7

Відновлення України — 1

Позафракційні — 7

Довідково: законопроєкт №9534 визначає порядок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану.

Сам законопроєкт №9534 пізніше був ухвалений у цілому. Також були прийняті і правки (крім 371-ї).

Правка 1 – уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство (прийнято 246 голосів);

Правка 246 – про те, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином (прийнято 247 голосів);

Правка 277 — якщо майно декларується кілька років і його вже вкотре перевірили, не можна повторно перевіряти (прийнято 239 голосів).

Вищезгадана правка носила номер 371 і передбачала негайне відкриття декларацій чиновників.

Як зазначала нардеп фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, після ухвалення закону 9534 декларації за 21 і 22 рік потрібно буде заповнити до 31 січня 2024 року (протягом 90 днів), крім суб'єктів декларування, які виконують завдання на користь нацбезпеки та беруть участь у дій.

"Але. По суті, декларації буде закрито щонайменше протягом виборчого 2024 року, лише якщо декларант не захоче поставити галочку та зробити декларацію публічною", — написала вона.

Також Рада підтримала покарання чиновників за невчасне декларування. Відповідний закон (9587-д) було прийнято в цілому, а "За" віддали свої голоси 305 депутатів. Однак, зазначив Железняк, до закону було внесено правку №25, що дозволяє уникнути покарання, "якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно". Вона набрала 250 голосів і була врахована.

Це означає, що ця правка забезпечить непопадання до "Реєстру корупціонерів" чиновників, які вирішать збрехати в декларації до 1.3 млн.

Довідково: Вищезазначеним законом ВР вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інші закони щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності чиновників. Метою закону є автоматизація оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 172-6 КУпАП за несвоєчасне подання декларації. Тобто, завдяки документу з’являється можливість автоматичної фіксації за згадані правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України.