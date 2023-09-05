Стало известно, кто из нардепов проголосовал против открытия е-деклараций: список

Противниками открытия деклараций стали два нардепа

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада не смогла принять поправку №371 к законопроекту №9534 о немедленном открытии публичного электронного декларирования. При этом против нее проголосовали лишь два нардепа.

Как говорится на сайте парламента, противниками возобновления декларирования имущества стали представитель "Слуги народа" Дмитрий Микиша и бывший "слуга", а ныне внефракционный, Николай Тищенко.

Таким образом голоса относительно правки распределились следующим образом:

"Слуга народа" (235 нардепов): 117 голосовали "за", 1 проголосовал "против", 18 воздержались, 55 не принимали участия в голосовании, 44 отсутствовали.

"Европейская солидарность" (27 нардепов): 22 "за" и 5 отсутствовали;

"Батькивщина" (24 депутата): 5 "за", 8 не голосовали и 11 отсутствовали;

Внефракционные (24 депутата): 7 "за", 1 "против", 3 воздержались, 6 не голосовали, 7 отсутствовали;

"Платформа за жизнь и мир" (бывшая запрещенная ОПЗЖ, 22 нардепа): 15 "за", 6 не голосовали, 1 отсутствовал;

"Голос" (20 депутатов): 17 "за", 3 отсутствовали;

"Доверие" (18 депутатов): 7 "за", 3 воздержались, 6 не голосовали, 2 отсутствовали;

"Восстановление Украины" (17 депутатов): 1 "за", 4 воздержались, 4 не голосовали, 8 не было на месте;

"За будущее" (17 депутатов): 8 "за", 1 воздержался, 2 не голосовали, 6 не было на месте.

С поименным списком можно ознакомиться ниже:

Как сообщалось ранее, законопроект №9534 определяет порядок представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения. Сам он был принят кроме правки 371, которая требовала немедленного открытия доступа к декларациям чиновников.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.