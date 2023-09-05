Закрыли состояния судей и военкомов. Украинцев разозлил отказ нардепов открывать реестр деклараций

Правка о публичном доступе к электронным декларациям не набрала голоса. Депутаты просто закрыли состояние "избранных"

Сегодняшнее заседание Верховной Рады, в ходе которого нардепы провалили голосование по немедленному открытию публичных е-деклараций в законопроекте о декларировании, разозлило украинцев. Итоги сегодняшнего дня законотворчества таковы: правка 371 об открытии реестра была отклонена, потому что не хватило голосов; открытие реестра деклараций только через год; избегание ответственности, если чиновник "забыл" задекларировать имущество на 1,3 млн грн.

Как реагируют украинцы

Центр Противодействия Коррупции резко осудил решение ВР, заявив, что нардепы закрыли свое состояние, состояние судей, прокуроров, военкомов, таможенников и всех других, кто живет за средства налогоплательщиков:

"Вам не нужно видеть, сколько мы наворовали во время войны. Вам не нужно знать, какие тачки и имения мы скупили за время войны. Вам не нужно совать свой нос в дела государственных мужей. Где-то такой посыл мы получили от закрывших народных депутатов" еще на год реестр деклараций", — написали в Центре и призвали президента наложить вето и вернуть в Совет законопроект №9534, принятый без нормы об открытых декларациях.

Глава общественной организации Центра Виталий Шабунин подчеркнул, что закрытый реестр деклараций не имеет никакого смысла, назвав это плевком в лицо воюющим и поддерживающим ВСУ налогами и донатами.

"Чистой воды мародеры — поименный список дам уже в ближайшее время", — пообещал Шабунин.

Журналист Михаил Ткач предложил переименовать партию "Слуга народа" на "199 слуг народа", апеллируя к общему количеству проголосовавших за правку нардепов, хотя потом уточнил, что вообще-то "слуг" проголосовало 117.

"Они все прекрасно понимают, что через год, когда декларации должны открыть, их это уже не будет волновать. Потому что большинство — монобольшинство, извините — будет переезжать в другие не такие заброшенные страны как наша", — подытожил Ткач.

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков выразил мнение, что те, кто не поддержал правку об открытости деклараций, никогда не должны стать больше депутатами.

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что МВФ может не устроить принятый закон, если учесть обещание в меморандуме вернуть е-декларирование до 1 августа 2023 года:

"Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ (хотя уже дедлайн 01 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях. Ну и будет проблема из-за только что принятого 9587д об изменениях в КУАП по декларациям", — написал нардеп.

Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины.