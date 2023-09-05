Закрили статки суддів і військкомів. Українців розлютила відмова відкривати реєстр декларацій

Правка 371 про відкриття декларацій не набрала голосів

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради, під час якого нардепи провалили голосування щодо негайного відкриття публічних е-декларацій у законопроєкті про е-декларування, розлютило українців. Підсумки сьогоднішнього дня законотворчості такі: правка 371 про відкриття реєстру була відхилена, бо не вистачило голосів; відкриття реєстру декларацій аж за рік; уникнення відповідальності, якщо чиновник "забув" задекларувати майно на 1,3 млн грн.

Як реагують українці

Центр Протидії Корупції різко засудив рішення ВР, заявивши, що нардепи закрили свої статки, статки суддів, прокурорів, військкомів, митників та всіх інших, хто живе за кошти платників податків:

"Вам не потрібно бачити, скільки ми накрали під час війни. Вам не потрібно знати, які тачки і маєтки ми скупили за час війни. Вам не потрібно пхати свого носа у справи державних мужів. Десь такий посил ми отримали від народних депутатів, які закрили ще на рік реєстр декларацій", — написали у Центрі та закликали президента накласти вето і повернути до Ради законопроєкт ​​№ 9534, ухвалений без норми про відкриті декларації.

Голова громадської організації Центру Віталій Шабунін підкреслив, що закритий реєстр декларацій не має жодного сенсу, назвавши це плювком в обличчя тим, хто воює, і тим, хто підтримує ЗСУ податками та донатами.

"Чистої води мародери — поіменний список дам вже найближчим часом", — пообіцяв Шабунін.

Журналіст Михайло Ткач запропонував перейменувати партію "Слуга народу" на "199 слуг народу", апелюючи до загальної кількості нардепів що проголосували за правку, хоча потім уточнив, що взагалі-то "слуг" проголосувало 117.

"Вони всі прекрасно розуміють, що за рік, коли декларації мають відкрити, їх це вже не дуже хвилюватиме. Бо більшість — монобільшість, вибачте — буде переїжджати в інші не такі занедбані країни як наша", — підсумував Ткач.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков висловив думку, що ті, хто не підтримав правку про відкритість декларацій, ніколи не мають стати більше депутатами.

Нардеп Ярослав Желєзняк заявив, що МВФ може не влаштувати прийнятий закон, якщо врахувати обіцянку у меморандумі повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року:

"Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 01 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації. Ну і буде проблема через тільки що прийнятий 9587д про зміни у КУАП по деклараціях", — написав нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України.