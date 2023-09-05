Стало відомо, хто із нардепів проголосував проти відкриття е-декларацій: список

Противниками відкриття декларацій стали два нардепи

У вівторок, 5 вересня, Верховна Рада не змогла ухвалити поправку №371 до законопроєкту №9534 про негайне відкриття публічного електронного декларування. При цьому проти неї проголосували лише два нардепи.

Як йдеться на сайті парламенту, противниками поновлення декларування майна стали представник "Слуги народу" Дмитро Микиша та колишній "слуга", а нині позафракційний Микола Тищенко.

Таким чином, голоси щодо правки розподілилися наступним чином:

"Слуга народу" (235 нардепів): 117 голосували "за", 1 проголосував "проти", 18 утрималися, 55 не брали участі у голосуванні, 44 були відсутні.

"Європейська солідарність" (27 нардепів): 22 "за" та 5 були відсутні;

"Батьківщина" (24 депутати): 5 "за", 8 не голосували та 11 були відсутні;

Позафракційні (24 депутати): 7 "за", 1 "проти", 3 утрималися, 6 не голосували, 7 були відсутні;

"Платформа за життя та мир" (колишня заборонена ОПЗЖ, 22 нардепи): 15 "за", 6 не голосували, 1 був відсутній;

"Голос" (20 депутатів): 17 "за", 3 були відсутні;

"Довіра" (18 депутатів): 7 "за", 3 утрималися, 6 не голосували, 2 були відсутні;

"Відновлення України" (17 депутатів): 1 "за", 4 утрималися, 4 не голосували, 8 не було на місці;

"За майбутнє" (17 депутатів): 8 "за", 1 утримався, 2 не голосували, 6 не було на місці.

З поіменним списком можна ознайомитись нижче:

Як повідомлялося раніше, законопроєкт №9534 визначає порядок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. Сам він був прийнятий, крім правки 371, яка вимагала негайного відкриття доступу до декларацій чиновників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України.