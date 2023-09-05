Арахамия "оправдал" отказ нардепов открыть е-декларации и дал обещание украинцам: подробности

Арахамия подчеркнул, что среди чиновников обязательно найдутся те, кто не захочет открывать декларации

Нардепы 5 сентября проголосовали за возвращение к электронному декларированию в целом, но провалили важную правку о немедленном открытии реестров. Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосования.

В своем личном блоге руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины отметил, что требования международных партнеров выполнены, ведь за электронное декларирование проголосовало 329 нардепов. Но украинское общество все равно осталось недовольным тем, что декларации судей и политиков останутся закрытыми для общественности и доступен только проверяющим из НАБУ и НАПК.

Арахамия пояснил, что реестры станут по-прежнему общедоступными через год. Но при желании декларант может добровольно открыть доступ к своей декларации всем украинцам, а не только контролирующим органам. Он добавил, что уже подал декларации, не дожидаясь закона, по старым "более жестким" правилам.

"Мы с руководством парламента будем первым подавать такие письма в НАПК с просьбой сделать наши декларации публичными. Это политическая ответственность каждого декларанта… Так сделаю я, сделает руководство парламента, сделает много коллег. Конечно, найдутся те, кто этого делать не будет – уверенное общественное общество дожмет их и они тоже будут вынуждены открыть свое состояние. Интересно посмотреть какой процент декларантов сделает это добровольно" — подчеркнул политик.

Также он добавил, что реестры были закрыты не просто так, а по просьбе декларантов местных общин, которые проживают на прифронтовых территориях. Они опасались, что их родственники могут быть в опасности, вероятно, находясь на временно оккупированных территориях. Вместе с тем Давид Арахамия подчеркнул, что такой гибридный формат декларирования не мешает уполномоченным проверяющим органам выполнять свою работу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стали известны имена депутатов, которые выступили против немедленного открытия деклараций.