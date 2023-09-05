Арахамія "виправдав" відмову нардепів відкрити е-декларації і дала обіцянку українцям: подробиці

Арахамія наголосив, що серед чиновників неодмінно знайдуться ті, хто не захоче відкривати декларації

Нардепи 5 вересня проголосували за повернення до електронного декларування загалом, але провалили важливе виправлення про негайне відкриття реєстрів. Давид Арахамія спробував пояснити, що означає частковий провал голосування.

У своєму особистому блозі керівник фракції "Слуга народу" у Верховній раді України зазначив, що вимоги міжнародних партнерів виконані, адже за електронне декларування проголосувало 329 нардепів. Але українське суспільство все одно залишилося незадоволеним тим, що декларації суддів і політиків залишаться закритими для громадськості й доступні лише для тих, хто перевіряє з НАБУ і НАЗК.

Арахамія пояснив, що реєстри стануть, як і раніше, загальнодоступними через рік. Але за бажання декларант може добровільно відкрити доступ до своєї декларації всім українцям, а не лише контролюючим органам. Він додав, що вже подав декларації, не чекаючи закону, за старими "жорсткішими" правилами.

"Ми з керівництвом парламенту першим подаватимемо такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними. Це політична відповідальність кожного декларанта… Так зроблю я, зробить керівництво парламенту, зробить багато колег. Звичайно, знайдуться ті, хто цього робити не буде – впевнене громадське суспільство дотисне їх і вони теж будуть змушені відкрити свій стан. Цікаво подивитися, який відсоток декларантів зробить це добровільно", — підкреслив нардеп.

Також він додав, що реєстри були закриті не просто так, а на прохання декларантів місцевих громад, які мешкають на прифронтових територіях. Вони побоювалися, що їхні родичі можуть бути в небезпеці, мабуть, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях. Водночас Давид Арахамія підкреслив, що такий гібридний формат декларування не заважає уповноваженим органам контролю виконувати свою роботу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стали відомі імена депутатів, які виступили проти негайного відкриття декларацій.