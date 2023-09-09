Зеленский может принять важное решение по закону о декларациях: нардеп раскрыл детали

По информации источников, нардепы готовы изменить свое мнение

Законопроект №9534 об открытии доступа к электронным декларациям подготовили на подпись Председателю Верховной Рады Украины. Однако на документ будет наложено вето.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Также он рассказал, как дальше будет развивать ситуация с законопроектом.

В течение нескольких дней из командировки в Японию вернется Спикер Руслан Стефанчук, который завизирует законопроект, после чего он попадет в Офис президента для подписи.

Однако Зеленский подписывать его не станет в нынешнем виде.

"По информации из многих источников, Президент быстро наложит вето. И предложит свои правки, чтобы декларации были открыты сразу. Ну и депутатов публично поругает, конечно", — написал нардеп.

Ожидается, что в 20-х числа сентября Парламент поддержит правки к закону и исправит документ, после чего состоится голосование. Ярослав Железняк также добавил, что за количество голосов не стоит беспокоиться, так как же сейчас за правки готово проголосовать практически конституционное большинство.

Напомним, что 5 сентября Рада приняла законопроект о декларациях, однако депутаты провалили принятие правки о немедленном открытии публичного доступа к ним. В сети украинцев такое решение народных избранников сильно разозлило.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Слуге народа" попытались оправдаться за провальное голосование об открытии электронных деклараций.