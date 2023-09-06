Кто-то против, а кто-то, как Арахамия, "испарился": как нардепы провалили закон о е-декларациях (инфографика)

Депутаты куда-то "испарялись"

Украинские депутаты 5 сентября провалили голосование по ключевым поправкам законопроекта №9534, который определяет порядок представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения, и был принят в целом. В частности, "за бортом" оказалась поправка номер 371, предполагавшая немедленное открытие деклараций чиновников.

Движение "Чесно" узнало, как голосовали нардепы. По его данным, например, фракція "Слуга народа" дала за 371-ю поправку только 50% голосов (Для прохождения не хватило поддержки 27 парламентариев). 16% "слуг" во главе с главой фракции Давидом Арахамией, как увтерждается, просто вытащили карточки и якобы отсутствовали во время голосования за ключевую поправку.

"Еще 55 "слуг" (23%) имели карточку в слоте, но просто "не голосовали", но голосовали при рассмотрении других вопросов повестки дня", — говорится в материале.

Кто голосовал против

По данным "Чесно" против поправки 371 отдали свои голоса Дмитрий Микиша, а также скандальный столичный мажоритарщик Николай Тищенко.

Для справки: из-за непринятия правки 371 декларации будут закрыты по меньшей мере еще год. Действующая редакция законопроекта предусматривает подачу декларации в НАПК, но обнародовать ее смогут только тогда, когда этого пожелает сам нардеп.

Еще одним ключевым аспектом в этом законопроекте была правка о декларировании руководства Офиса президента (№10). Если бы ее приняли, то декларироваться должны заместители председателя ОП Андрея Ермака, советники и уполномоченные президента.

"Примечательно, что группа ПЗЖМ во главе с фигурантами реестра предателей Юрием Бойко и Нестором Шуфричем во время голосования за эту правку "не голосовала". Также представители эксОПЗЖ не голосовали за поправку о публичном открытии реестра деклараций, в частности Сергей Левочкин и Григорий Суркис", — говорится в материале.

Также на голосовании якобы отсутствовали двое нардепов от "Голоса" Владимир Цабаль и Александра Устинова.

"Отметим, что карточки нескольких нардепов были вставлены в слоты только во время первого сигнального голосования в Раде, а дальше они отсутствовали. Например, карточка нардепа-мажоритарщика из Сумщины от "Слуги народа" Максима Гузенко. Или, например, когда карточка нардепа-слуги Игоря Марчука в слоте, но в течение всего заседания он ни разу не голосует", — утверждают в движении.

Испарялись нардепы и на голосовании за закон в целом. Например, 44 народных депутата (11% от общего состава парламента) "исчезли" и не поддержали евроинтеграционный законопроект №9534 во втором чтении.

"Наибольший процент нардепов, которые "испарились" во время голосования за возобновление декларирования в целом, в группе "Восстановление Украины" (41%), фракции "Батькивщина" (27%) и группе "За будущее" (24%)", — узнали активисты.

Единственным, кто проголосовал против был уже упомянут ранее нардеп-мажоритарщик из Харьковщины от Слуги народа Дмитрий Микиша

Напомним, ранее мы писали о том, что Арахамия "оправдал" отказ нардепов открыть е-декларации и дал обещание украинцам.