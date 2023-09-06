Хтось проти, а хтось, як Арахамія, "випарувався": як нардепи провалили закон про е-декларації (інфографіка)

Депутати кудись "випаровувалися"

Українські депутати 5 вересня провалили голосування щодо ключових правок законопроекту №9534, який визначає порядок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану, і був прийнятий у цілому. Зокрема, "за бортом" виявилася правка №371, яка передбачала негайне відкриття декларацій чиновників.

Рух "Чесно" дізнався, як голосували нардепи. За його даними, наприклад, фракція "Слуга народу" дала за 371 поправку лише 50% голосів (Для проходження не вистачило підтримки 27 парламентаріїв). 16% "слуг" на чолі з головою фракції Давидом Арахамією, як стверджується, просто витягли картки та нібито були відсутні під час голосування за ключову поправку.

"Ще 55 "слуг" (23%) мали картку в слоті, але просто "не голосували", але голосували під час розгляду інших питань порядку денного", — йдеться у матеріалі.

Хто голосував проти

За даними "Чесно", проти поправки 371 віддали свої голоси Дмитро Микиша, а також скандальний столичний мажоритарник Микола Тищенко.

Для довідки: через неприйняття правки 371 декларації буде закрито щонайменше ще рік. Чинна редакція законопроекту передбачає подання декларації до НАЗК, але оприлюднити її зможуть лише тоді, коли цього забажає сам нардеп.

Ще одним ключовим аспектом цього законопроекту була правка про декларування керівництва Офісу президента (№10). Якби її ухвалили, то декларуватися мали б заступники голови ОП Андрія Єрмака, радники та уповноважені президента.

"Примітно, що група ПЗЖМ на чолі з фігурантами реєстру зрадників Юрієм Бойком та Нестором Шуфричем під час голосування за цю правку "не голосувала". Також представники екс-ОПЗЖ не голосували за правку про публічне відкриття реєстру декларацій, зокрема Сергій Льовочкін та Григорій Суркіс", — йдеться у матеріалі.

Також на голосуванні нібито були відсутні двоє нардепів від "Голосу" Володимир Цабаль та Олександра Устінова.

"Зазначимо, що картки кількох нардепів були вставлені у слоти лише під час першого сигнального голосування в Раді, а далі вони були відсутні. Наприклад, картка нардепа-мажоритарника з Сумщини від "Слуги народу" Максима Гузенка. Або ж, наприклад, коли картка нардепа-"слуги" Ігоря Марчука в слоті, але протягом всього засідання він жодного разу "не голосує", — стверджують у русі.

Випаровувалися нардепи і на голосуванні за закон в цілому. Наприклад, 44 народні депутати (11% від загального складу парламенту) "зникли" і не підтримали євроінтеграційний законопроект №9534 у другому читанні.

"Найбільший відсоток нардепів, які "випарувалися" під час голосування за поновлення декларування в цілому, у групі "Відновлення України" (41%), фракції "Батьківщина" (27%) та групі "За майбутнє" (24%)", — дізналися активісти.

Єдиним, хто проголосував проти був згаданий раніше нардеп-мажоритарник з Харківщини від Слуги народу Дмитро Микиша

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Арахамія "виправдав" відмову нардепів відкрити е-декларації і дав обіцянку українцям.