Так вот оно что: Тищенко оригинально объяснил, зачем закрыли декларации нардепов

Тищенко говорит, что громкие обсуждения деклараций — это "провокация"

Скандальный нардеп Николай Тищенко попытался объяснить, почему нардепы не открыли электронные декларации. По его словам, это сделано, чтобы их не видели спецслужбы россии.

Тищенко, отвечая на вопрос журналистов "Новини.Live", заявил, что, если декларации депутатов будут открыты, то рф якобы может их использовать в своих целях против Украины. В то же время, отмечает нардеп, любой депутат может открыть декларацию по собственному желанию.

"Вот, например, вы говорите — я хочу, чтобы моя декларация была открыта. Пожалуйста. Вас никто в этом не перекрывает. Все что сегодня раздувается вокруг закрытия доступа к декларациям — это просто провокация", — заявляет нардеп.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла законы по возвращению электронных деклараций. Однако депутаты не приняли правку 371, а из-за её непринятия декларации будут закрытыми от глаз обычных граждан по меньшей мере еще год. Действующая редакция законопроекта предусматривает подачу декларации в НАПК, но обнародовать ее смогут только тогда, когда этого пожелает сам нардеп.

Ранее мы писали о том, как нардепы провалили закон о е-декларациях. Например, кто-то просто "испарился".