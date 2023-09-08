Так от воно що: Тищенко оригінально пояснив, навіщо закрили декларації нардепів

Тищенко каже, що гучні обговорення декларацій – це "провокація"

Скандальний нардеп Микола Тищенко спробував пояснити, чому нардепи не відкрили електронні декларації. За його словами, це зроблено, щоби їх не бачили спецслужби росії.

Тищенко, відповідаючи на запитання журналістів "Новини.Live", заявив, що якщо декларації депутатів будуть відкриті, то росія нібито може їх використовувати у своїх цілях проти України. Водночас, зазначає нардеп, будь-який депутат може відкрити декларацію за власним бажанням.

"Ось, наприклад, ви кажете — я хочу, щоб моя декларація була відкрита. Будь ласка. Вас ніхто в цьому не перекриває. Все що сьогодні роздмухується навколо закриття доступу до декларацій — це просто провокація", — заявляє нардеп.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закони щодо повернення електронних декларацій. Проте депутати не ухвалили правку 371, а через її неприйняття декларації будуть закритими від очей звичайних громадян щонайменше рік. Чинна редакція законопроекту передбачає подання декларації до НАЗК, але оприлюднити її зможуть лише тоді, коли цього забажає сам нардеп.

Раніше ми писали про те, як нардепи провалили закон про е-декларації. Наприклад, хтось просто "випарувався".