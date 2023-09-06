Українці миттєво підписали петицію з вимогою відкрити декларації: подробиці

Більше 25000 необхідних голосів петиція набрала за декілька годин

Верховна Рада напередодні проголосувала законопроєкт, яким не передбачається негайне відкриття декларацій багатьох чиновників і службовців, через що небайдужі громадяни створили на сайті президента України петицію і протягом кількох годин зібрали необхідну кількість підписів.

Петиція з'явилася на сайті о 17 годині 6 вересня 2023 року, за рекордний термін зібрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів. Більше того, її продовжують підписувати і станом на 22:00 вже більше 36,6 тисяч підписів. Вимоги, які викладено у петиції — накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту з вимогою відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

"5 вересня 2023 року народні депутати України ухвалили у другому читанні законопроєкт №9534. Він нібито мав відновити декларування чиновників. Проте найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників – він не виконав, лишивши інформацію про статки влади закритою ще на рік. А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни", — пише автор петиції Олександр Ябчанка.

Зі слів Ябчанки, таким кроком народні депутати пішли проти заяв Європейського Союзу, послів G7 та депутатів Європарламенту.

За період, поки триває війна в Україні, кількість журналістських розслідувань, де фігурують народні депутати та представники виконавчої влади разюча. В цей час приховувати від українців декларації влади — це покривати тотальну корупцію у країні, — впевнений автор петиції.

"Закликаю Президента України Володимира Зеленського повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534 "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну (накласти вето з пропозиціями)", — йдеться у петиції.

Тепер Кабінет Міністрів України змушений розглянути документ та опублікувати відповідь.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади Міністра оборони України.