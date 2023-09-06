Украинцы мгновенно подписали петицию с требованием открыть декларации: подробности

Более 25 000 необходимых голосов петиция набрала за несколько часов

Верховная Рада накануне проголосовала законопроект, которым не предусматривается немедленное открытие деклараций многих чиновников и служащих, из-за чего небезразличные граждане создали на сайте президента Украины петицию и в течение нескольких часов собрали необходимое количество подписей.

Петиция появилась на сайте в 17 часов 6 сентября 2023 года, за рекордный срок собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей. Более того, ее продолжают подписывать и по состоянию на 22:00 уже более 36,6 тысячи подписей. Требования, изложенные в петиции, — наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент с требованием открыть реестр имущественных деклараций чиновников.

"5 сентября 2023 года народные депутаты Украины приняли во втором чтении законопроект №9534. Он якобы должен был возобновить декларирование чиновников. Однако, самое главное требование общества — открыть данные о "военном" состоянии чиновников — он не выполнил, оставив информацию о доходах власти закрытой еще на год. А значит, лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны", — пишет автор петиции Александр Ябченко.

По словам Ябченко, таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента.

За период, пока идет война в Украине, количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти поразительно. В настоящее время скрывать от украинцев декларации власти – это покрывать тотальную коррупцию в стране, – уверен автор петиции.

"Призываю Президента Украины Владимира Зеленского вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестра деклараций без ожидания годового срока (наложить вето с предложениями)", — говорится в петиции.

Теперь Кабинет Министров вынужден рассмотреть документ и опубликовать ответ.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины.