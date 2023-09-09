Зеленський може ухвалити важливе рішення щодо закону про декларації: нардеп розкрив деталі

За інформацією джерел, нардепи готові змінити свою думку

Законопроект №9534 щодо відкриття доступу до електронних декларацій підготували на підпис Голові Верховної Ради України. Проте на документ буде накладено вето.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Також він розповів, як далі розвиватиме ситуація із законопроектом.

Протягом кількох днів із відрядження до Японії повернеться Спікер Руслан Стефанчук, який завізує законопроект, після чого він потрапить до Офісу президента для підпису.

Однак Зеленський підписувати його не стане у нинішньому вигляді.

"За інформацією з багатьох джерел, Президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки, щоб декларації були відкриті одразу. Ну і депутатів привселюдно посварить, звичайно", — написав нардеп.

Очікується, що у 20-х числах вересня Парламент підтримає правки до закону та виправить документ, після чого відбудеться голосування. Ярослав Железняк також додав, що за кількість голосів не варто турбуватися, оскільки зараз за правки готова проголосувати практично конституційна більшість.

Нагадаємо, що 5 вересня Рада ухвалила законопроект про декларації, проте депутати провалили прийняття правки про негайне відкриття публічного доступу до них. У мережі українців таке рішення народних обранців дуже розлютило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у "Слузі народу" спробували виправдатися за провальне голосування про відкриття електронних декларацій.