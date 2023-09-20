Не ваше діло? НАЗК цікаво відповіло про е-декларації Зеленських, Кличка та борців з корупцією

Агентство повідомило "Телеграфу", що оприлюднення звітності деяких посадовців є ризикованим

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) через низку причин засекретило декларації перших осіб держави, деяких високопосадовців і навіть окремих колишніх нардепів. Це випливає з відповіді відомства на запит "Телеграфу".

"З метою захисту інформації, а також захисту державних інформаційних ресурсів, враховуючи положення постанови Кабінету міністрів України "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" від 12.03.2022 № 263 Національне агентство обмежило відкритий цілодобовий доступ до відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі Реєстр), оскільки існував ризик того, що наявна у ньому інформація може становити небезпеку життю і здоров’ю осіб, відомості про яких, містяться в Реєстрі", — зазначили у відомстві.

В НАЗК також додали, що надання будь-якої такої персоналізованої інформації з Реєстру нібито становить значні, негативні та, з високою ймовірністю, невідворотні наслідки для інтересів національної безпеки, запобіганню кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, захисту прав людей і для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно.

"Таким чином, шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Додатково інформуємо, що на період дії в Україні воєнного стану строк подання декларацій та інших електронних документів до Реєстру відстрочено: вони можуть бути подані протягом 90 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану (п. 27 розд. XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання корупції"). Тобто, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну подання декларацій за 2021 та 2022 роки для всіх категорій декларантів є добровільним", — розказали в Агентстві.

Зазначимо, на тлі скандалу з деклараціями українських топчиновників та нардепів "Телеграф" направив запит в НАЗК з проханням повідомити, чи подавали за минулий рік звітність про свої активи президент України Володимир Зеленський, перша леді країни Олена Зеленська, а також голова КМДА Віталій Кличко.

Раніше в НАЗК проінформували наше видання про мляву електронну звітність членів Кабміну, Офісу президента і Верховної Ради. Тож суто заради цікавості наші журналісти направили у відомство ще один інфозапит.

Крім Зеленських і Кличка "Телеграф" також поцікавився в НАЗК, чим зараз живуть (чи не бідують) деякі видні в минулому антикорупціонери — екснардепи Сергій Лещенко (зараз є радником голови Офісу президента), Мустафа Найєм (наразі — очільник Державного агентства відновлення) і Світлана Заліщук (позаштатна радниця віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, нещодавно народила дитину), які входили у парламенті минулого скликання в антикорупційну групу "Єврооптимісти".

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський ветував закон про збереження обмежень щодо електронного декларування.

Нагадаємо, 5 вересня ВРУ ухвалила законопроєкт про е-декларації, проте народні депутати провалили прийняття правки про негайне відкриття публічного доступу до них. У мережі українців таке рішення народних обранців дуже розлютило, а у "Слузі народу" спробували виправдатися за провальне голосування про відкриття електронної звітності можновладців.