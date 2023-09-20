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Не ваше дело? НАПК интересно ответило про е-декларации Зеленских, Кличко и борцов с коррупцией

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Ведомство засекретило данные отдельных политиков Новость обновлена 20 сентября 2023, 12:44
Ведомство засекретило данные отдельных политиков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Агентство сообщило "Телеграфу", что обнародование отчетности некоторых чиновников является рискованным

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по ряду причин засекретило декларации первых лиц государства, некоторых чиновников и даже отдельных бывших нардепов. Это следует из ответа ведомства по запросу "Телеграфа".

"С целью защиты информации, а также защиты государственных информационных ресурсов, учитывая положения постановления Кабинета министров Украины ("Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения" от 12.03.2022 № 263) Национальное агентство ограничило открытый круглосуточный доступ к сведениям Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее Реестр), поскольку существовал риск того, что имеющаяся в нем информация может представлять опасность жизни и здоровью лиц, сведения о которых содержатся в Реестре", — отметили в ведомстве.

В НАПК также добавили, что предоставление любой такой персонализированной информации из Реестра якобы составляет значительные, негативные и, с высокой вероятностью, неотвратимые последствия для интересов национальной безопасности, предотвращения уголовных правонарушений, для здравоохранения населения, защиты прав людей и для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально.

"Таким образом, вред от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом от ее получения. Дополнительно информируем, что на период действия в Украине военного положения срок подачи деклараций и других электронных документов в Реестр отсрочен: их могут подавать в течение 90 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения (п. 27 разд. XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции"). То есть с начала полномасштабного вторжения рф в Украину представление деклараций за 2021 и 2022 годы для всех категорий декларантов является добровольным", рассказали в Агентстве.

Отметим, на фоне скандала с декларациями украинских топ-чиновников и нардепов "Телеграф" направил запрос в НАПК с просьбой сообщить, подавали ли за прошлый год отчетность о своих активах президент Украины Владимир Зеленский, первая леди страны Елена Зеленская, а также глава КГГА Виталий Кличко.

Ранее в НАПК проинформировали наше издание о вялой электронной отчетности членов Кабмина, Офиса президента и Верховной Рады. Поэтому чисто любопытства ради наши журналисты направили в ведомство еще один инфозапрос.

Помимо Зеленских и Кличко "Телеграф" также поинтересовался у НАПК, чем сейчас живут (не бедствуют ли) некоторые видные в прошлом антикоррупционеры — экс-нардепы Сергей Лещенко (сейчас является советником главы Офиса президента), Мустафа Найем (сейчас — глава Государственного агентства восстановления) и Светлана Залищук (внештатная советница вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, недавно родила ребенка), входивших в парламенте прошлого созыва в антикоррупционную группу "Еврооптимисты".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ветировал закон о сохранении ограничений по электронному декларированию.

Напомним, 5 сентября ВРУ приняла законопроект про е-декларации, однако народные депутаты провалили принятие правки о немедленном открытии публичного доступа к ним. В сети украинцев такое решение народных избранников очень разозлило, а в "Слуге народа" попытались оправдаться за провальное голосование об открытии электронной отчетности власть имущих.

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#Коррупция #Скандалы #Агентство #Предотвращение коррупции #Декларації