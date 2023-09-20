Не ваше дело? НАПК интересно ответило про е-декларации Зеленских, Кличко и борцов с коррупцией

Агентство сообщило "Телеграфу", что обнародование отчетности некоторых чиновников является рискованным

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по ряду причин засекретило декларации первых лиц государства, некоторых чиновников и даже отдельных бывших нардепов. Это следует из ответа ведомства по запросу "Телеграфа".

"С целью защиты информации, а также защиты государственных информационных ресурсов, учитывая положения постановления Кабинета министров Украины ("Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения" от 12.03.2022 № 263) Национальное агентство ограничило открытый круглосуточный доступ к сведениям Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (далее Реестр), поскольку существовал риск того, что имеющаяся в нем информация может представлять опасность жизни и здоровью лиц, сведения о которых содержатся в Реестре", — отметили в ведомстве.

В НАПК также добавили, что предоставление любой такой персонализированной информации из Реестра якобы составляет значительные, негативные и, с высокой вероятностью, неотвратимые последствия для интересов национальной безопасности, предотвращения уголовных правонарушений, для здравоохранения населения, защиты прав людей и для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально.

"Таким образом, вред от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом от ее получения. Дополнительно информируем, что на период действия в Украине военного положения срок подачи деклараций и других электронных документов в Реестр отсрочен: их могут подавать в течение 90 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения (п. 27 разд. XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции"). То есть с начала полномасштабного вторжения рф в Украину представление деклараций за 2021 и 2022 годы для всех категорий декларантов является добровольным", — рассказали в Агентстве.

Отметим, на фоне скандала с декларациями украинских топ-чиновников и нардепов "Телеграф" направил запрос в НАПК с просьбой сообщить, подавали ли за прошлый год отчетность о своих активах президент Украины Владимир Зеленский, первая леди страны Елена Зеленская, а также глава КГГА Виталий Кличко.

Ранее в НАПК проинформировали наше издание о вялой электронной отчетности членов Кабмина, Офиса президента и Верховной Рады. Поэтому чисто любопытства ради наши журналисты направили в ведомство еще один инфозапрос.

Помимо Зеленских и Кличко "Телеграф" также поинтересовался у НАПК, чем сейчас живут (не бедствуют ли) некоторые видные в прошлом антикоррупционеры — экс-нардепы Сергей Лещенко (сейчас является советником главы Офиса президента), Мустафа Найем (сейчас — глава Государственного агентства восстановления) и Светлана Залищук (внештатная советница вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, недавно родила ребенка), входивших в парламенте прошлого созыва в антикоррупционную группу "Еврооптимисты".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ветировал закон о сохранении ограничений по электронному декларированию.

Напомним, 5 сентября ВРУ приняла законопроект про е-декларации, однако народные депутаты провалили принятие правки о немедленном открытии публичного доступа к ним. В сети украинцев такое решение народных избранников очень разозлило, а в "Слуге народа" попытались оправдаться за провальное голосование об открытии электронной отчетности власть имущих.