Пожелания Зеленского учли: Рада проголосовала по открытию деклараций

За две недели мнение нардепов кардинально изменилось

Верховная Рада одобрила вето президента Украины Владимира Зеленского и исправила закон о возобновлении е-декларирования. Открытие деклараций поддержал 341 народный депутат, что составляет конституционное большинство.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что принятые ВР изменения предполагают немедленное открытие деклараций.

Результаты голосования

"На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии", — пишет нардеп

Результаты голосования по фракциям:

СН – 214

ЕС – 22

Батьківщина – 13

Платформа за жизнь и мир- 18

За будущее – 11

Голос — 18

Довіра – 17

Відновлення України – 12

Внефракционные – 16

Проголосованный нардепами законопроект определяет порядок представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения. 5 сентября Рада приняла законопроект о декларациях, однако депутаты провалили принятие правки о немедленном открытии публичного доступа к ним. В сети украинцев такое решение народных избранников сильно разозлило.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Слуге народа" попытались оправдаться за провальное голосование об открытии электронных деклараций. Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосования.