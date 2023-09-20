Пожелания Зеленского учли: Рада проголосовала по открытию деклараций
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За две недели мнение нардепов кардинально изменилось
Верховная Рада одобрила вето президента Украины Владимира Зеленского и исправила закон о возобновлении е-декларирования. Открытие деклараций поддержал 341 народный депутат, что составляет конституционное большинство.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что принятые ВР изменения предполагают немедленное открытие деклараций.
"На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии", — пишет нардеп
Результаты голосования по фракциям:
- СН – 214
- ЕС – 22
- Батьківщина – 13
- Платформа за жизнь и мир- 18
- За будущее – 11
- Голос — 18
- Довіра – 17
- Відновлення України – 12
- Внефракционные – 16
Проголосованный нардепами законопроект определяет порядок представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения. 5 сентября Рада приняла законопроект о декларациях, однако депутаты провалили принятие правки о немедленном открытии публичного доступа к ним. В сети украинцев такое решение народных избранников сильно разозлило.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Слуге народа" попытались оправдаться за провальное голосование об открытии электронных деклараций. Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосования.