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Пожелания Зеленского учли: Рада проголосовала по открытию деклараций

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Верховная Рада Новость обновлена 20 сентября 2023, 14:36
Верховная Рада. Фото kyiv-city.com

За две недели мнение нардепов кардинально изменилось

Верховная Рада одобрила вето президента Украины Владимира Зеленского и исправила закон о возобновлении е-декларирования. Открытие деклараций поддержал 341 народный депутат, что составляет конституционное большинство.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он подчеркнул, что принятые ВР изменения предполагают немедленное открытие деклараций.

Результаты голосования

"На этот раз весь зал был тотально за открытость. Такие изменения за 2 недели в идеологии", — пишет нардеп

Результаты голосования по фракциям:

  • СН – 214
  • ЕС – 22
  • Батьківщина – 13
  • Платформа за жизнь и мир- 18
  • За будущее – 11
  • Голос — 18
  • Довіра – 17
  • Відновлення України – 12
  • Внефракционные – 16

Проголосованный нардепами законопроект определяет порядок представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения. 5 сентября Рада приняла законопроект о декларациях, однако депутаты провалили принятие правки о немедленном открытии публичного доступа к ним. В сети украинцев такое решение народных избранников сильно разозлило.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Слуге народа" попытались оправдаться за провальное голосование об открытии электронных деклараций. Давид Арахамия попытался объяснить, что означает частичный провал голосования.

Теги:
#Верховная Рада #Голосование #Декларации