"Переполненные школы — это хорошо": что в КОВА думают о 17 первых классах в школе под Киевом

По мнению главы КОВА, если школы переполнены, то люди возвращаются в Киевскую область

Ситуация с переполненностью школ в пригородах Киева остается напряженной уже не первый год. В частности, в селе Софиевская Борщаговка в местный лицей, являющийся единственным коммунальным учреждением общего среднего образования, в этом учебном году набрали 17 первых классов !

Почему так произошло и как власти области собираются решать проблему трещащих по швам школ? Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

— Ранее в КОВА сообщали, что в учебных заведениях области действуют 1200 укрытий. А хватает ли в них места всем ученикам?

— За 2022-2023 год мы восстановили, построили и сделали ремонты почти в 900 укрытиях. Сейчас продолжаются ремонты и строительные работы по 68 укрытиям. Однако не все укрытия полноценно закрывают необходимость. Недавно мы открывали новое укрытие в Белогородке (село в Киевской области. — Ред. ), и там могут учиться в школе 800 детей, но укрытие вмещает 400 учеников. Поэтому школа проводит обучение в две смены, чтобы было комфортно в случае тревоги. Поэтому в тех школах, где укрытия не вмещают полноценно всех детей, там обучение во вторую смену.

— Но даже если обучение организовано в две смены, укрытия все равно не вмещают всех детей. К примеру, "Софиевско-Борщаговский лицей", где набрали 17 первых классов. КОВА имеет какие-то рычаги влияния на сельсовет, чтобы многолетняя проблема переполненности школ, наконец, была решена?

— Чтобы ответить тщательно и комплексно, нам нужно изучить этот вопрос, в чем проблематика и будем разбираться.

— Но, очевидно, вы же знаете, что школы в области переполнены…

— Это как посмотреть… Мы начали офлайн обучение полноценно по заданию президента. И если дети пошли в школу, а они переполнены, то, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, нужно способности учебной системы увеличивать, а для этого нужны финансы.

Для начала нам нужно восстановить все 238 поврежденных и разрушенных учебных заведений. И на сегодняшний день мы уже восстановили 193 из них. Осталось чуть-чуть, чтобы мы восстановили все заведения на 100%. После возобновления и после победы будем делать все необходимое, чтобы увеличить нашу образовательную систему.

Если есть богатые общины, как в Софиевской-Борщаговке, которая может вкладывать средства в развитие учебной системы, мы будем в соответствии с законом влиять на них, чтобы они пересматривали и осуществляли свои действия по увеличению учебной системы. Кстати, Софиевская-Борщаговка недавно купила детский садик, то есть она вкладывает деньги в будущее нашей нации, наших детей.

— Средства из областного бюджета на это могут выделять?

— У нас прошла децентрализация и общины осуществляют свою деятельность самостоятельно. Но конечно мы их побуждаем. К примеру, в [Софиевской] Борщаговке не во всех учебных заведениях есть укрытие и правило "двух стен" с 1 октября действовать не будет. Поэтому нужно сначала увеличивать количество укрытий в [существующих] учебных заведениях, а затем строить новые.

Что касается областного бюджета, то мы сейчас думаем, в первую очередь, о восстановлении всех учебных заведений и жилья, чтобы наши люди вернулись. Поэтому приоритетность: жилье и восстановление учебных заведений.

— Какая готовность Киевской области к зимнему периоду?

— К 1 октября мы будем полностью готовы, чтобы у людей было тепло и светло. Энергетическая система у нас полностью готова к зиме, и мы делаем все необходимое для защиты всех энергетических объектов от обстрелов ракетами и "Шахедами". Это основная задача, потому что сама энергетическая система готова к зиме и работает.