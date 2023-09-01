Дистанционка, экстернат, офлайн и патронат: чего ждать украинским школьникам от нового учебного года

Большинство учебных заведений будут работать в смешанном формате

Несмотря на желание МОН вернуть школьников к очной форме обучения, абсолютному большинству учеников в этом году все же придется совмещать онлайн- и офлайн-уроки. Решения по внедрению той или иной формы занятий нового учебного года принимались на уровне ОВА и администраций каждой отдельной школы с учетом мер предосторожности. Хотя сегодняшняя ситуация с укрытиями в школах значительно лучше, чем в прошлом году (по состоянию на июль 2023 года ими было обустроено 75% учебных заведений), размеры укрытий не позволяют посадить за парты одновременно всех школьников.

В некоторых школах стремление руководства выполнить рекомендации министерства в сочетании с ограниченными возможностями заведения привело к появлению крайне сомнительных расписаний занятий. Ученики и их родители жалуются, что формат уроков будет меняться по два-три раза в день, что будет занимать много лишнего времени и сил на "логистику" и перенастройку.

"Телеграф" выяснял, чем руководствовались администрации, разрабатывая графики посещения, и как планируют организовывать учебный процесс в случае прогнозируемых блекаутов.

В школу — со слезами на глазах

С задачей задействовать в учебном процессе всех учащихся, обеспечив каждому из них место в укрытии — дома или в школе, справились все директора школ, однако на практике результаты этой "оптимизации" выглядят значительно хуже, чем на бумаге. В редакцию "Телеграфа" обратился отец одной из старшеклассниц школы №235 Святошинского района Киева, где уже с 1 сентября дети будут учиться не только в смешанном формате, но и сразу в две смены.

По словам киевлянина, новое расписание уроков озадачило школьников, ведь выдержать такие нагрузки крайне сложно.

"С 8 утра два урока онлайн, а потом еще пять уроков очно во вторую смену с 12:30. Ни отдыха, ни времени на выполнение домашних заданий или посещение репетиторов. Увидев новое расписание, одноклассница моей дочери расплакалась — кроме уроков, у нее еще три репетитора и занятия танцами. Объединять все это просто невозможно", — говорит мужчина.

Следует отметить, что даже такие драконовские тайминги не разрешили проблему с обеспечением безопасности детей во время воздушных тревог. Для этого учащиеся 10 и 11 классов школы №235 в Святошинском районе столицы будут вынуждены ходить в другую школу, где есть свободные места в бомбоубежищах.

Ранее в МОН заявляли, что родители учеников смогут выбирать формат обучения для детей по своему усмотрению. Для тех, кто выберет образование в дистанционном режиме, будут созданы специальные классы. И наоборот — если у семьи нет возможности оставлять ребенка дома или в школе отсутствует укрытие, его могут зачислить в другое учебное заведение на время действия военного положения по упрощенной процедуре.

Такая возможность действительно предоставляется, говорит мама ученика 5-го класса ОШ №14 Умани на Черкасщине. Но даже при таких условиях назвать учебный процесс совершенным сложно — на организацию уходит больше времени и сил, чем на усвоение материала. .

"Учащиеся, выбирающие очную форму при действующей "дистанционке" в классе, вынуждены или подключаться к урокам с другими классами, где материал преподает другой учитель и программа может отставать или опережать на несколько занятий, или подстраиваться под свободное время своих учителей, что не всегда бывает удобно. Дети и так стали хуже усваивать материал на "дистанционке", я это вижу по своему сыну, а когда еще и постоянная мешанина с онлайн/офлайн, первой/второй сменой, своими учителями и чужими, адаптироваться очень тяжело и это сказывается на качестве знаний", — говорит женщина в комментарии "Телеграфу".

Не последнюю роль в отношении родителей к организации учебного процесса играет вопрос безопасности детей. Ведь, если уж приходится терпеть все "веселье" смешанного формата обучения, хочется быть уверенным, что учащиеся будут под надежной защитой в случае ракетной опасности. К сожалению, эта логика доступна не всем директорам школ.

Так, в городе Решетиловка Полтавского района дирекция лицея — единственного среднего учебного заведения в городе, которое в прошлом учебном году работало по смешанной форме (в других 29-ти — дети учились очно), решила организовать учебный процесс офлайн. При этом подвальное помещение лицея не соответствует никаким стандартам безопасности: в нем нет ни тепла, ни водоотвода, ни нормального освещения, а вместо туалета — пластиковое ведро.

Более того, подвальное помещение лицея настолько тесное, что в нем могут разместиться всего несколько десятков человек. Поэтому дирекция решила, что во время воздушных тревог туда будут спускаться ученики двух классов, а другие будут прятаться в укрытиях художественного лицея и Центра культуры и досуга "Оберег", расположенных в 300 метрах от учебного заведения. Узнав об этом, возмущенные родители устроили родительское собрание прямо под горсоветом. Они заявили, что боятся отпускать детей в школу, особенно семьи, в которых дети имеют недостатки опорно-двигательного аппарата.

После эмоциональных дебатов дирекция лицея изменила свое решение начать учебный год в очной форме. Поэтому почти 700 учеников будут учиться дистанционно.

Холодный расчет

Сегодня каждая школа в Украине — это отдельное "государство" со своими законами, ведь во время войны все процессы подчиняются емкости укрытий. Пути решения сложной арифметики директора заведений также выбирают по своему усмотрению: одни внедряют третью смену, другие — еженедельное переформатирование обучения.

Так, в школе №52 Соломенского района Киева приоритетной была именно очная форма, однако укрытие вмещает только половину учеников. Чтобы не жертвовать ни безопасностью детей, ни качеством обучения, администрация решила сохранить привычное расписание уроков для 50% учеников, пока остальные будут учиться в дистанционном формате. Еженедельно группы будут меняться местами.

"Конечно, хотелось бы обеспечить максимально комфортное и качественное обучение для всех учеников, но обстоятельства сейчас именно такие. Главное сейчас — безопасность учеников, поэтому и праздничная "линейка" будет необычная: мы разделили мероприятия на несколько частей и растянули их во времени, чтобы одновременно в них участвовали именно столько детей и родителей, сколько смогут обезопаситься в укрытии в случае тревоги. В случае блекаутов зимой у нас есть генераторы, которые питали классы информатики и в прошлом году. Сейчас активно работаем над подготовкой к любым сценариям развития событий", - говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Шаповал.

Удовлетворить образовательные потребности всех учеников во время войны — задача не из легких, но опыт прошлого года помогает администрациям школ преодолевать эти вызовы, говорит директор специализированной школы №196 Святошинского района Киева Елена Мендель.

По словам педагога, при планировании учебного процесса, как и в остальных учебных заведениях, отталкивались именно от количества мест в укрытии. В результате избежать "мешанины" не удалось, однако получать образование, не рискуя жизнью, смогут все ученики.

"У нас будет и очный формат для ряда классов, и смешанный, и дистанционный для детей, находящихся за границей. Плюс, предусмотрена семейная форма образования, экстернат и педагогический патронат. Если не будет света, мы можем сместить начало учебного дня и начинать, например, с 9. Также будем по возможности чаще выходить в оффлайн, чтобы учиться в световой день при отсутствии электроэнергии. Родители поддерживают это решение. В прошлом году мы прошли этот кризис почти без образовательных потерь. На крайний случай, у нас есть три генератора, чтобы у учителей были локации с доступом к сети и уроки проводились при любых условиях", — говорит Елена Мендель в комментарии "Телеграфу".

Война наносит украинцам не только физические и материальные потери, но и бьет по нашему будущему, лишая новое поколение возможности получать качественное образование. Тем не менее, имея опыт первого года обучения в условиях ракетных обстрелов и отсутствия электроэнергии, педагоги и сами ученики постепенно адаптируются к новым реалиям.