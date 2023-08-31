Соцвыплаты, церковный календарь и учеба в школах: что изменится в Украине с 1 сентября

Изменений в сентябре будет немало и не все будут приятными

Лето в Украине закончилось, поэтому с началом сентября к нам не только придет осень, но и новые изменения в сфере финансов, социалки и общественной жизни. Для некоторых наших сограждан это станет порой потерь.

"Телеграф" разбирался, каких изменений ждать украинцам уже в сентябре. И как оказалось, для некоторых из нас он может стать временем лишения части доходов.

Коммуналка расти не будет

С началом осени самое время подумать о расходах на коммунальные услуги, ведь потребление газа, электроэнергии и прочих ресурсов будет расти. К счастью, еще раньше Кабмин принял мораторий на рост тарифов на тепло и природный газ до окончания военного положения и шесть месяцев после него, так что повышения цен на них можно не опасаться. То есть, за природный газ по-прежнему будем платить 7,96 грн за кубометр у "Нафтогаза".

После июльского роста тарифов на воду сразу на 30%, или около 60 гривен на семью, вода дорожать не будет.

Также после роста тарифа на электроэнергию ее цена также расти не будет и составит 2,64 грн за 1 кВт. Если вы опасаетесь, что даже по нынешним тарифам коммунальные платежи будут слишком высокими, можно подумать об оформлении субсидии на отопительный сезон.

Пенсионеры могут получить больше, а ВПЛ – меньше

С 1 сентября изменятся правила и суммы выплат ряда социальных платежей, например, пенсионеры и ВПЛ смогут получить дополнительные деньги от ООН, но при выполнении следующих условий:

получения пенсии или соцвыплат в сумме менее 3000 гривен;

внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 01.03.2023 дополнительных выплат от международных организаций.

Если получатель соответствует данным критериям, он может получить доплату в размере разницы между имеющимися у него доходами и 3000 гривен. Например, если выплата или пенсия составляет 2000 гривен, он сможет получить от ООН еще тысячу.

Особенно актуально это может быть для внутренне перемещенных лиц, которым с 1 сентября изменят правила выплат, и одним из них станет их временность – до шести месяцев. Впрочем, по истечении данного срока выплаты будут продолжены, но только тем, кто будет подпадать под критерии этого продления.

Более подробно с изменениями для ВПЛ можно ознакомиться здесь.

Новый церковный календарь

Также с 1 сентября в Украине начнет действовать новый церковный календарь, который сдвигает ряд праздников на новые дни. Изменения были утверждены законопроектом №9431, который сместил даты государственных праздников еще в июле. А сам новый церковный календарь был принят еще в мае.

Новый церковный календарь

Новый учебный год по-новому

Безусловно, 1 сентября ассоциируется у всех с новым учебным годом, который начнется, несмотря на войну. По итогам обсуждений в Министерстве образования и науки решили вернуться к очной форме обучения в школах, правда, при ряде условий:

очный формат возможен лишь в школах, оборудованных бомбоубежищами;

при отсутствии укрытия – дистанционное обучение;

смешанная форма обучения, сочетающая дистанционное и очное обучение, с преимуществом для очного обучения в младших классах, но опять же – там, где есть бомбоубежища.

В целом же о том, как обстоит ситуация с подготовкой к новому учебному году "Телеграфу" рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Неприятным сюрпризом станет рост цен на хлеб уже в сентябре. Также с 1 сентября в Киеве продлят на час работу заведений общественного питания – теперь кафе, рестораны и прочие подобные места будут работать до 23:00.