Получение субсидий с 1 сентября: к чему готовиться

Получать субсидию осенью и зимой могут миллионы семей

Лето подходит к концу и с 1 сентября стартует последний месяц субсидий неотапливаемого сезона. Напомним, "летний" период помощи от государства длится по 30 сентября. Отапливаемый период при назначении субсидий начинается с 1 октября.

Однако в Пенсионном фонде напоминают, что финансирование субсидий происходит в текущем месяце за предыдущий, то есть в октябре будут финансироваться еще сентябрьские субсидии. Поэтому у украинцев, имеющих трудности с деньгами, есть время подать заявление на получение субсидии на отопительный период.

Напомним, чтобы получать субсидию с начала отопительного периода – предельный срок подачи заявления это два месяца с его начала. В сентябре также можно посчитать приблизительный размер субсидии для пенсионеров. Отметим, что для расчета на отопительный период с октября в доход считается августовская пенсия. Для получения субсидии следует подать заявление. В ПФУ открыли возможность упрощенной подачи, нужные данные будут добирать в реестрах самостоятельно.

В ПФУ ожидают, что на отопительный период 2023-2024 годов субсидия потребуется более двум миллионам заявителей (количество получавших помощь в прошлом отопительном периоде). Важное условие осталось неизменным — получать субсидию вправе те, чьи расходы на коммуналку превышают 15% дохода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прошлом отопительном сезоне сумма субсидии в среднем составляла 1600 грн в месяц. Отдельно рассчитывается субсидия на покупку топлива для печей и газового отопления, которая назначается раз в год.