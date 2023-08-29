Какие документы необходимы для получения субсидии и куда обращаться

Есть несколько способов оформить выплаты такого типа

С декабря 2022 г. назначение жилищных субсидий (прием граждан, назначение, начисление и выплата) осуществляется органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по экстерриториальному принципу, что позволит обеспечить право людей на помощь в условиях, когда они вынужденно изменили свое место жительства.

Появилась также возможность обращения граждан по предоставлению жилищных субсидий в электронной форме через веб-портал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, сообщается на сайте Бесплатной Правовой помощи.

Кроме того, остается возможность обращения граждан по предоставлению жилищных субсидий к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам центра предоставления административных услуг, а также через портал Дия.

Документы, необходимые для получения субсидии

Для назначения субсидии требуются:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);

договор о найме жилья (при наличии);

документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости).

Жилищная субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, если в течение двух месяцев после начала (октябрь) подать соответствующие документы. Если заявление будет подано позже, чем через два месяца после начала отопительного сезона, субсидия будет назначена, начиная с месяца поступления этих документов в уполномоченный орган.

Ранее "Телеграф" писал, как получить субсидию, если вы потеряли работу.