Які документи необхідні для отримання субсидії та куди звертатися

Є кілька способів оформити виплати такого типу

Із грудня 2022 року призначення житлових субсидій (прийом громадян, призначення, нарахування і виплата) здійснюється органами Пенсійного фонду України (ПФУ) за екстериторіальним принципом, що дозволить забезпечити право людей на допомогу в умовах, коли вони вимушено змінили своє місце проживання.

З’явилася також можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій в електронній формі через веб-портал електронних послуг та мобільний застосунок Пенсійного фонду України, повідомляється на сайті Безоплатної Правової Допомоги.

Крім того, залишається можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб центру надання адміністративних послуг, а також через портал Дія.

Документи, необхідні для отримання субсидії

Для призначення субсидії потрібні:

заява про призначення житлової субсидії;

декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;

довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);

договір про винайм житла (за наявності);

документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби).

Житлова субсидія буде призначена з початку опалювального сезону, якщо впродовж двох місяців від його початку (жовтень) подати відповідні документи. Якщо заява буде подана пізніше, ніж за два місяці після початку опалювального сезону, то субсидія буде призначена, починаючи з місяця надходження цих документів до уповноваженого органу.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати субсидію, якщо ви втратили роботу.