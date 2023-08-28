Втратили роботу, але субсидія потрібна: як оформити виплати

Однією з умов для призначення житлової субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати

Через війну багато людей опинилися в скрутному становищі – вимушені були покинути своє житло, залишилися без роботи, доходи значно зменшились. У такій ситуації можна оформити житлову субсидію. Особливо гостро це питання постає з початком опалювального сезону, коли загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення.

За житловою субсидією людина може звернутися в будь-який період року, якщо вона не в змозі оплачувати житлово-комунальні послуги. Для розрахунку житлової субсидії з початку опалювального сезону враховується дохід осіб за І–ІІ квартали, пояснюють фахівці.

Однією з умов для призначення житлової субсидії є наявність у працездатних осіб доходів у розмірі не менше мінімальної заробітної плати та сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Водночас у разі відсутності доходу та сплати ЄСВ житлова субсидія може призначатися, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи, не менше місяця були зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні.

При цьому для осіб, які втратили роботу в період воєнного стану і зареєстровані у Державній службі зайнятості як безробітні та отримують грошову допомогу, при розрахунку житлової субсидії до доходу замість суми отриманої заробітної плати за попереднім місцем роботи враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю за повний місяць, що передує місяцю звернення за призначенням субсидії. Тобто за субсидією можна звернутися через місяць після першої виплати.

Такий підхід дозволяє отримати належну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, адже що нижчі доходи, то більшим є розмір виплати.

Раніше "Телеграф" писав, за який період братимуться до уваги ваші доходи при призначенні субсидії.